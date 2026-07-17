Caos Microsoft, dopo questo aggiornamento i PC si spengono e non si riaccendono

Il motivo è serio: dopo l’installazione possono comparire spegnimenti improvvisi, surriscaldamento, cali di prestazioni e un consumo anomalo della batteria. La conferma è arrivata dalla stessa azienda di Redmond, che ha parlato di un problema di compatibilità legato ad alcuni sistemi Intel. Per questo, insieme a Dell, ha deciso di fermare la distribuzione sui dispositivi considerati a rischio.

Microsoft ferma KB5101650 sui Dell incompatibili

L’aggiornamento Windows 11 KB5101650, arrivato con il Patch Tuesday di luglio 2026, non viene più proposto ai PC Dell incompatibili. Microsoft sta lavorando a una soluzione con i propri partner. Il blocco riguarda Windows 11 24H2 e Windows 11 25H2, interessati dal pacchetto che porta i sistemi alla build 26200.8875.

Il punto è che KB5101650 non è un aggiornamento qualunque. È un update di sicurezza obbligatorio, pensato per correggere 570 vulnerabilità e per introdurre anche funzioni di ripristino come il Point-in-time restore. Proprio per questo Microsoft, pur avendo sospeso il rilascio sui dispositivi a rischio, continua a consigliarne l’installazione sui computer dove l’update compare regolarmente in Windows Update.

Un tecnico verifica un portatile dopo un aggiornamento di sistema, con controllo della temperatura e strumenti di diagnosi sul banco.

In una nota tecnica, la società ha spiegato che “l’aggiornamento di sicurezza del 14 luglio 2026 per Windows 11 non sarà offerto ai dispositivi interessati mentre Microsoft collabora con i partner per risolvere il problema”. Una correzione, ha aggiunto Redmond, è attesa “nei prossimi giorni”. Almeno nelle intenzioni, quindi, i tempi dovrebbero essere brevi.

Secondo Microsoft, i PC Dell coinvolti possono subire shutdown inattesi, prestazioni ridotte, aumento della temperatura e un consumo più rapido della batteria. In alcuni casi, dalle prime verifiche tecniche, in Gestione dispositivi può comparire un avviso giallo, il classico punto esclamativo, accanto a un componente legato alla piattaforma Intel.

Il problema era già stato notato con l’aggiornamento facoltativo di giugno, indicato come KB5095093. Ora però pesa di più, perché molte modifiche delle preview mensili finiscono poi nel rilascio obbligatorio successivo. In pratica, anche chi non aveva installato l’update opzionale di giugno può ricevere parte di quelle modifiche con il pacchetto di luglio. Ed è qui che il caso si allarga.

Microsoft, almeno per ora, non ha pubblicato un elenco dei modelli Dell coinvolti. Non è un dettaglio da poco. In passato, davanti a incompatibilità più circoscritte, Redmond ha spesso indicato famiglie di prodotto o configurazioni precise. Stavolta la lista manca. Segno che il perimetro potrebbe essere più ampio, o comunque non ancora definito con abbastanza sicurezza.

Il nodo del driver Intel Innovation Platform Framework

Al centro della vicenda c’è il driver Intel Innovation Platform Framework Processor Participant, un componente di sistema usato per gestire potenza, temperatura e prestazioni del processore. Non è presente solo sui PC Dell, ma molti modelli del produttore americano lo usano per coordinare ventole, consumi, profili energetici e funzioni legate alla presenza dell’utente.

Quando questo driver non funziona come dovrebbe, il computer può perdere il controllo fine della gestione termica. Il risultato, secondo i documenti tecnici dei produttori, può essere piuttosto concreto: ventole più rumorose, temperature più alte, prestazioni tagliate e autonomia ridotta. Nei casi peggiori, il sistema si spegne per proteggersi. Di colpo, senza preavviso.

La possibile origine del conflitto sarebbe una modifica introdotta da Microsoft nell’update facoltativo di giugno: una nuova interfaccia Windows USB-C Connection Manager, pensata per migliorare la gestione delle connessioni USB-C. Su alcune configurazioni Dell basate su piattaforme Intel, però, quella modifica non avrebbe dialogato correttamente con il driver per la gestione energetica. Da qui la decisione di bloccare KB5101650 sui dispositivi segnalati come non compatibili.

Utenti e aziende, meglio aspettare la patch

Per gli utenti domestici con PC Dell, l’indicazione è semplice: se Windows Update non propone KB5101650, meglio non forzare l’installazione manuale con pacchetti offline o strumenti non standard. Il blocco, in questo caso, serve a proteggere il dispositivo. “Non installarlo sui dispositivi interessati”, è in sostanza l’avviso pubblicato da Microsoft.

Chi ha già installato l’aggiornamento e nota spegnimenti improvvisi, surriscaldamento o cali netti di prestazioni dovrebbe controllare Gestione dispositivi e verificare la presenza di eventuali avvisi sul driver Intel. Nelle aziende, gli amministratori IT dovrebbero invece sospendere la distribuzione sulle flotte Dell non ancora verificate, tenendo d’occhio console come Intune, WSUS o gli strumenti interni di gestione.

Sui computer non coinvolti resta consigliabile installare l’aggiornamento, perché il pacchetto corregge molte falle di sicurezza. Per i sistemi bloccati, invece, la strada è attendere la patch correttiva promessa da Microsoft e gli eventuali aggiornamenti driver pubblicati da Dell o Intel. Pochi giorni, dice Redmond. Nel frattempo, meglio non avere fretta.