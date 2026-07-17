Apple ci ha tenuto nascosto un importante cambiamento in arrivo

Apple prepara una possibile svolta per CarPlay con iOS 27. Da Cupertino non è arrivato alcun annuncio, ma nelle versioni preliminari del sistema operativo sono spuntati riferimenti che fanno pensare a un legame più stretto tra iPhone e cruscotto digitale. Una novità ancora nascosta nel software, quindi tutta da confermare, ma non marginale. Arriva mentre gli automobilisti chiedono sistemi più semplici e le case auto, al contrario, provano spesso a tenere nelle proprie mani l’esperienza digitale a bordo.

Nelle prime build di iOS 27, secondo quanto riportano siti specializzati vicini al mondo Apple, compaiono tracce legate a una gestione più ampia di CarPlay e dei display dell’auto. Non è una funzione già disponibile per gli utenti. Si parla di stringhe di codice, nomi interni e collegamenti software: segnali tecnici, insomma, che indicano un lavoro in corso, ancora lontano da una presentazione ufficiale.

Il dettaglio interessante è che questi riferimenti sembrano andare oltre un semplice ritocco grafico. CarPlay potrebbe non limitarsi più a mostrare alcune app dell’iPhone sullo schermo dell’auto, ma dialogare in modo più diretto con le informazioni di bordo: strumentazione, clima, navigazione, musica e altri contenuti. Apple, come spesso accade, non commenta. Nessuna conferma, nessuna anticipazione. Però il codice, molte volte, racconta in anticipo dove sta andando un progetto.

L’indizio nascosto in iOS 27 che anticipa la svolta di CarPlay

Negli ultimi anni la società aveva già mostrato un CarPlay di nuova generazione, pensato per occupare più schermi nell’abitacolo e adattarsi allo stile dei diversi costruttori. I nuovi riferimenti dentro iOS 27 riportano quel percorso in primo piano, dopo mesi di silenzio e rinvii. È solo una traccia tecnica, certo. Ma non sembra una traccia isolata.

Un display di bordo con navigazione e uno smartphone collegato, simbolo dell’evoluzione dell’integrazione tra telefono e auto.

La novità più concreta potrebbe riguardare il modo in cui iPhone e cruscotto digitale si scambiano dati. Oggi CarPlay porta in auto mappe, musica, chiamate, messaggi e alcune app compatibili, ma resta in gran parte separato dai sistemi nativi del veicolo. La nuova impostazione potrebbe avvicinare questi due mondi e ridurre il continuo passaggio da un menu all’altro.

In pratica, il conducente potrebbe trovare sul display centrale, e nei modelli predisposti anche nel quadro strumenti, informazioni più integrate: indicazioni di Apple Maps, riproduzione audio, notifiche filtrate, forse comandi del clima e dati di marcia. Sono ipotesi in linea con quanto Apple aveva già mostrato parlando del CarPlay di nuova generazione. Ma ogni funzione dipenderà dagli accordi con le singole case automobilistiche.

C’è poi il tema dell’interfaccia. Apple lavora da sempre su icone chiare, animazioni leggere e menu ordinati. In auto, però, non basta che un sistema sia bello da vedere. Deve distrarre poco, rispondere subito, funzionare bene con la voce e con pochi tocchi. La logica è semplice: meno passaggi, meno occhi lontani dalla strada. È anche su questo che CarPlay ha costruito buona parte del suo successo.

La spinta di Apple arriva in un momento non semplice nei rapporti con i costruttori. Alcuni marchi considerano CarPlay un servizio molto apprezzato dai clienti, quasi obbligatorio su molte fasce di mercato. Altri, invece, temono di perdere il controllo del rapporto con l’automobilista, dei dati prodotti a bordo e dei servizi digitali a pagamento.

Negli Stati Uniti, General Motors ha già deciso di escludere CarPlay da alcuni nuovi veicoli elettrici, puntando su un sistema proprietario con servizi integrati. Una scelta che ha fatto discutere, anche perché per molti utenti la compatibilità con iPhone pesa nella decisione d’acquisto. In Europa e in Asia la posizione dei marchi è meno netta: c’è chi collabora, chi aspetta di capire come si muoverà il mercato e chi preferisce tenere un’integrazione più limitata.

Per Apple, rafforzare CarPlay significa restare dentro uno spazio in cui le persone passano molto tempo: l’abitacolo. Dopo lo stop al progetto dell’auto elettrica, mai annunciato ufficialmente ma raccontato per anni da fonti industriali e stampa americana, l’azienda sembra concentrarsi su ciò che sa fare meglio: software, servizi e continuità tra dispositivi. Non costruire l’auto, dunque. Ma entrare più a fondo nel suo sistema digitale.

Tempi, compatibilità e incognite per gli automobilisti

I tempi restano il punto più incerto. iOS 27 dovrebbe seguire il calendario abituale di Apple, con presentazione alla WWDC e uscita pubblica in autunno. Le funzioni legate a CarPlay, però, potrebbero arrivare per gradi o restare riservate ai partner automobilistici fino a una fase successiva. Su questo fronte, in passato, le attese sono state lunghe.

C’è poi il nodo della compatibilità. Le funzioni più avanzate difficilmente potranno essere attivate su qualsiasi auto già in circolazione. Serviranno display predisposti, centraline adatte e il via libera del costruttore. Per molti automobilisti, quindi, l’esperienza potrebbe restare simile a quella attuale, almeno all’inizio. Chi comprerà un modello nuovo, invece, potrebbe trovare un’integrazione più profonda, se il marchio avrà aderito al programma.

Rimane infine la questione dei dati. Più CarPlay entra nel cruscotto, più diventa delicato il confine tra informazioni dell’auto, abitudini di guida e servizi collegati all’iPhone. Apple insiste da anni sulla privacy, ma le case automobilistiche hanno piattaforme e interessi propri. Probabilmente la partita vera si giocherà lì: non solo nel disegno dei menu, ma nel controllo dell’esperienza digitale a bordo.