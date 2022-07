Apple – e altre aziende che hanno seguito il suo esempio – da anni ormai non include più il caricabatterie nelle confezioni dei suoi iPhone. Una scelta per la tutela dell’ambiente (dicono a Cupertino), ma che obbliga l’utente ad acquistare separatamente un caricabatterie da 20W con porta USB-C. Per questo motivo è meglio risparmiare, quando si può: oggi ti segnalo questo strepitoso bundle che include il citato caricabatterie e un cavo da USB-C a Lightning. Ovviamente con certificazione MFi.

Lo sconto del 15% porta il prezzo finale a 13,59 euro, traducibile in “affare”.

Il caricabatterie da 20W con Power Delivery sprigiona la velocità della ricarica rapida (il 57% di carica in soli 30 minuti) su iPhone 8 e generazioni successive. Lo puoi utilizzare anche con iPhone più datati, ma in quel caso dovrai accontentarti della ricarica standard.

Il cavo è certificato MFi (Made-For-iPhone) e ciò significa che non riscontrerai alcun tipo di problema di incompatibilità, oggi e in futuro. E molto resistente e lo puoi usare anche con gli iPad.

Parlando di sicurezza, il caricabatterie è munito di un sistema di sicurezza multipotenziale e di una protezione da sovratensione (certificazione ETL).

All’interno della confezione troverai il caricabatterie da 20W e il cavo da USB-C a Lightning da 2 metri.