Per quanto i sistemi audio dei televisori smart (a proposito, dai uno sguardo alle offerte Samsung, davvero incredibili) abbiano raggiunto ottimi livelli, non c’è dubbio sul fatto che per un’esperienza anche più immersiva, cinematografica direi, è necessario l’acquisto di una soundbar.

Se ne stai cercando una, sappi che in queste ore puoi acquistare su Amazon la Bose Solo 5 a 174,99 euro. Si tratta di un’offerta davvero ottima, considera che il prezzo di listino è di 279,95 euro. E puoi anche pagare a rate con il servizio offerto gratuitamente da Amazon: 5 rate da 35 euro al mese.

Il sistema audio Bose Solo 5 TV comprende un’unica soundbar che offre una qualità del suono nettamente superiore per tutti i tuoi programmi TV. Rende l’audio più chiaro, dai dialoghi agli effetti sonori. Inoltre, la modalità dialogo permette di sentire chiaramente ogni parola. Puoi posizionare la soundbar praticamente ovunque. E grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, puoi ascoltare in wireless anche la tua musica preferita.

Potenzia le immagini ad alta definizione con un suono di qualità e goditi dialoghi più nitidi, colonne sonore ed effetti più dettagliati e bassi più profondi.

Il sistema audio Solo 5 TV è la scelta ideale, grazie a tecnologie avanzate che assicurano il suono nitido e naturale che il tuo televisore non è in grado di produrre. Inoltre, la modalità dialogo facilita l’ascolto di ogni singola parola, senza la necessità di regolare continuamente il volume.

La soundbar è così versatile che puoi posizionarla ovunque: vicino alla TV, su uno scaffale o persino montata a parete.

Tutto ciò che devi fare è collegare il sistema Bose Solo 5 alla TV con un cavo audio, che può essere ottico, coassiale o analogico, in ordine di preferenza. La soundbar riconoscerà il tipo di cavo utilizzato.

Controlla il tuo lettore Blu-ray, i dispositivi collegati tramite Bluetooth e la console di videogiochi con il telecomando universale in dotazione. Il telecomando ti permette di controllare non solo il sistema audio, ma anche la maggior parte delle sorgenti video che hai configurato con la TV.

Thriller avvincenti. Musica dal vivo. Serie drammatiche. A volte, quando guardi la TV, i bassi non sono sufficienti. Ora il controllo è nelle tue mani: aumenta o diminuisci i bassi con la semplicità di un tocco sul telecomando.

