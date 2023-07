BOMBA PRIME DAY: Google Pixel 7 a prezzo RIDICOLO solo per 24h!

Se stai cercando un nuovo smartphone all’avanguardia, non perdere l’occasione offerta dal Prime Day su Amazon. Il Google Pixel 7 è disponibile a un prezzo incredibile di soli 529,00€, con uno sconto del 18% rispetto al prezzo di listino. Questo è il momento perfetto per acquistare un dispositivo di alta qualità a un prezzo conveniente. Non lasciarti sfuggire questa offerta limitata e aggiorna il tuo smartphone con il Google Pixel 7!

Il Google Pixel 7 è in vendita su Amazon a soli 529,00€, con uno sconto del 18% rispetto al prezzo di listino. Approfitta di questa offerta speciale e risparmia 116,00€ sull’acquisto di un telefono di fascia alta. Il Google Pixel 7 è un dispositivo all’avanguardia che offre prestazioni eccezionali e un’esperienza utente senza precedenti. Con un potente processore e una RAM generosa, il Pixel 7 ti consente di eseguire le applicazioni più esigenti senza intoppi. L’ampio display Full HD+ da 6,2 pollici offre colori vividi e dettagli nitidi per una visione immersiva dei tuoi contenuti preferiti.

La fotocamera del Google Pixel 7 è una delle sue caratteristiche distintive. Con la fotocamera principale da 50 MP potrai scattare foto incredibili con dettagli straordinari, colori vividi e un’ottima esposizione anche in condizioni di scarsa luminosità. La fotocamera frontale da 16 MP cattura selfie impeccabili con una nitidezza sorprendente.

Il Google Pixel 7 è dotato di una batteria potente che ti permette di utilizzare il telefono per tutto il giorno senza preoccuparti di rimanere senza energia. Inoltre, supporta la ricarica rapida, che ti permette di ottenere ore di autonomia con pochi minuti di ricarica.

Il Google Pixel 7 è il telefono ideale per chi cerca prestazioni eccezionali, fotocamera di alta qualità e un’esperienza utente senza pari. Approfitta dell’offerta del Prime Day su Amazon e acquista il Google Pixel 7 a soli 529,00€, con uno sconto del 18%. Con un potente processore, un ampio display e una fotocamera straordinaria, questo smartphone ti permette di goderti al massimo i tuoi contenuti e di catturare ricordi indimenticabili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.