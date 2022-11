Sulla qualità e all’affidabilità di Sennheiser, punto di riferimento per le apparecchiature audio anche in ambito professionale, non c’è proprio da discutere. Proprio per la qualità però i suoi prodotti si fanno ben pagare, ma in occasione del Black Friday il discorso cambia, e non poco. Le cuffie wireless HD 450SE sono infatti scontate del 60% e ciò significa che le paghi solo 79,99 euro.

Non offrono soltanto Cancellazione attiva del rumore. Lee HD 450SE offrono un suono davvero avvolgente e immersivo anche in ambienti molto rumorosi.

Il supporto per i codec AAC, aptX e aptX a bassa latenza permette inoltre di migliorare ulteriormente la tua esperienza di ascolto; tuttavia, puoi sempre cambiare le impostazioni di suono in qualunque momento in base ai tuoi gusti specifici grazie all’equalizzatore integrato dell’app Smart Control.

Associa le cuffie Sennheiser al tuo smartphone (anche iPhone, ci mancherebbe) per chiamate in vivavoce e utilizza il pulsante dedicato all’assistente digitale per interfacciarti con Siri o Google Assistant. Dopodiché potrai intrattenerti, porre domande o usare la tua voce per gestire le chiamate e la riproduzione, e gestire la domotica.

Pensate soprattutto per l’uso fuori casa, le HD 450SE hanno una batteria che garantisce ben 30 ore di riproduzione ininterrotta su singola ricarica rapida (che avviene tramite USB-C). Inoltre, il design pieghevole e compatto occupa pochissimo spazio.

Signore e signori, a meno di 80 euro (grazie al Black Friday 2022), le cuffie HD 450SE di Sennheiser sono un vero affare!