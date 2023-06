BOMBA AMAZON: solo oggi l'iPhone 14 lo paghi 200 EURO IN MENO!

Amazon ha appena lanciato una mega offerta su un vero e proprio gioiellino che offre un’esperienza utente senza pari! Si trattta dell’Apple iPhone 14, oggi disponibile a soli 829 euro con uno sconto incredibile del 19%.

Questo vuol dire che potrai acquistare lo smartphone top di gamma risparmiando addirittura 200 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed il pagmento può essere effettuato anche in piccole e comode rate con Cofidis al check-out. Un’offerta del genere è davvero irripetibile, approfittane subitissimo!

Apple iPhone 14: caratteristiche e funzionalità

L’Apple iPhone 14 è dotato di una capacità di archiviazione di 128 GB, che ti permetterà di conservare tutti i tuoi file, foto e video preferiti senza preoccuparti dello spazio. Sarai in grado di catturare i momenti speciali con la sua fotocamera di alta qualità e far rivivere quei ricordi in ogni dettaglio nitido e vibrante.

Il design elegante e raffinato dell’iPhone 14 è un’opera d’arte in sé. Con il suo display Super Retina XDR da 6,1 pollici, potrai goderti immagini e video con colori vividi e dettagli cristallini. L’iPhone 14 offre una resa cromatica eccezionale e una luminosità superiore per un’esperienza visiva straordinaria.

Non solo l’iPhone 14 offre un design straordinario, ma è anche alimentato dal potente chip A15 Bionic di Apple, che garantisce prestazioni elevate e un’efficienza energetica superiore. Potrai godere di un’esperienza di utilizzo fluido, sia che tu stia navigando sul web, giocando ai tuoi giochi preferiti o utilizzando app impegnative.

La sicurezza dei tuoi dati è una priorità per Apple, e l’iPhone 14 non fa eccezione. Grazie al riconoscimento facciale avanzato e alla tecnologia di sicurezza integrata, i tuoi dati personali saranno al sicuro e accessibili solo a te. Puoi fare acquisti in modo sicuro con Apple Pay e goderti la tranquillità di sapere che le tue informazioni sono protette.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.