Avere i paraocchi è sempre qualcosa di controproducente, in qualsiasi situazione. Parlando del mondo tech e più in particolare della categoria degli smartphone, sarebbe un grave errore non prendere in considerazione (anche) le proposte di Samsung, forse l’azienda che meglio riesce a tenere testa ad Apple. Per questo motivo, cogliendo l’occasione delle super promozioni del Black Friday, voglio segnalarti tre interessantissime offerte su tre diversi smartphone del gigante sudcoreano.

Galaxy S22 5G (-25%)

È tra gli smartphone di punta di questo 2022 di Samsung. Il Galaxy S22 vanta uno splendido display da 6,1 pollici con tecnologia Dynamic AMOLED 2X, che garantisce un’ottima visibilità anche in pieno giorno. Sulla fluidità non ci sono dubbi, così come sulla qualità del comparto fotografico, ora arricchitosi di una nuova Modalità Notturna.

Galaxy S22 Ultra 5G (-27%)

L’S22 Ultra è il vero top di gamma del 2022. È uno smartphone che unisce il meglio delle serie Galaxy e Note, ed eccelle praticamente in qualsiasi cosa: prestazioni, fotografia, qualità costruttiva, design. Una vero gioiello.

Samsung Galaxy S21 FE 5G (-17%)

Senza la minima possibilità di cadere in errore, il Samsung Galaxy S21 FE è tra i migliori medi-gamma attualmente sul mercato. In realtà, si trova in questa categoria per via del prezzo non particolarmente eccessivo, ma in quanto a scheda tecnica e prestazioni, è molto più vicino ai top di gamma. Il display è un Dynamic AMOLED 2X da 6,4″, e poi scatta fotografie davvero pazzesche. E considera che lo puoi acquistare anche a rate: 12 da 44,17 euro al mese.

Samsung è un brand di tuo gradimento? Dai un’occhiata agli Smart TV in sconto per il Black Friday.