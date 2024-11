Black Friday in anticipo: super promo sconto sul Google Pixel 8

Il Google Tensor G3 è il cuore pulsante del Pixel 8, il chip più potente mai visto su un dispositivo Pixel. Grazie a questa potenza, il telefono è più veloce ed efficiente, e l’IA di Google ti offre supporto personalizzato durante tutto il giorno, rendendo ogni interazione più intuitiva.

Il display ad alta risoluzione da 6,2 pollici offre colori nitidi e vivaci, con dettagli minuziosi. Grazie alla frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, l’esperienza visiva è fluida, permettendoti di scorrere tra app e contenuti con estrema facilità.

La batteria adattiva di Pixel 8 ti garantisce più di 24 ore di utilizzo, e con la modalità di risparmio energetico estremo, può arrivare fino a 72 ore. Inoltre, la ricarica è molto più veloce rispetto ai modelli precedenti, per farti tornare rapidamente operativo.

Pixel 8 è perfetto anche per la fotografia. Se hai gli occhi chiusi o stai guardando altrove, il Scatto migliore combina automaticamente foto simili in un’unica immagine dove tutti i soggetti appaiono al meglio. La Gomma magica per audio sfrutta l’IA di Google per eliminare rumori indesiderati come il traffico o il vento, enfatizzando invece i suoni che desideri.

Su Amazon, oggi, viene applicato uno sconto maxi del 40% sul Google Pixel 8 che viene venduto a soli 479€. Black Friday in anticipo!