Se sei alla ricerca di uno smartwatch di qualità non solo in grado di monitorare i dati sulla salute ma anche l’attività fisica, dovresti considerare anche altre soluzioni oltre ai “soliti” Apple Watch e Galaxy Watch. I Garmin, ad esempio, sono incredibilmente affidabili sotto tutti i punti di vista: precisione, resistenza, design.

La buona notizia è che in occasione del Black Friday, ora entrato nel vivo, fioccano gli sconti e puoi concludere dei veri e propri affari. Non voglio farti perdere altro tempo, ti segnalo quindi tutti gli smartwatch Garmin attualmente in promo su Amazon, come il Fenix 6X Pro scontato del 43%.

Garmin Fenix 6X Pro (-43%)

Prezzo precedente: 649,99 euro

Prezzo Black Friday: 369,90 euro

Forerunner 245 (-47%)

Prezzo precedente: 299,99 euro

Prezzo Black Friday: 159,90 euro

Garmin Instinct Solar (-50%)

Prezzo precedente: 399,90 euro

Prezzo Black Friday: 199,80 euro

Forerunner 55 (-9%)

Prezzo precedente: 154 euro

Prezzo Black Friday: 139,90 euro

Garmin Fenix 6S Pro (-12%)

Prezzo precedente: 549,99 euro

Prezzo Black Friday: 484,19 euro

Venu 2 Plus (-18%)

Prezzo precedente: 449,99 euro

Prezzo Black Friday: 369,90 euro