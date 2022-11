Costa carissimo ma d’altro canto è probabilmente uno dei migliori smartwatch al mondo, e di sicuro il più resistente. E oggi grazie agli sconti Black Friday, la versione LARGE è al minimo storico assoluto: puoi acquistarlo su Amazon a 929€. Si tratta della configurazione Alpine Loop Galassia Large.

Lanciato da pochissimi mesi, Apple Watch Ultra non era mai sceso così tanto di prezzo: il risparmio, a conti fatti, è diben 110€ pari all’11% di sconto. Anche a rate Amazon da 179,80€ per 5 mesi senza costi aggiuntivi e fregature nascoste. Insomma, come al solito si va sul sicuro.

Apple Watch Ultra: a Questo Prezzo sì

Apple Watch Ultra può contare su un’ampia quantità di feature progettate per resistere alle condizioni più aspre, all’esplorazione e all’avventura. Ha una cassa in titanio da 49 mm e cristallo di zaffiro piatto anteriore che mostra il display più ampio e luminoso mai montato su un Apple Watch. Il tasto Azione personalizzabile, infine, ti consente di accedere al volo a tante funzioni utili.

Apple Watch Ultra ha più autonomia di ogni altro smartwatch mai creato da Apple: fino a 36 ore di uso continuativo in normali condizioni di utilizzo. Inoltre, una nuova impostazione a basso consumo, ideale per le esperienze di più giorni, può estendere la durata della batteria fino a 60 ore.

Il design in titanio aerospaziale di Apple Watch Ultra garantisce il perfetto equilibrio fra peso, robustezza e resistenza alla corrosione. La cassa avvolge completamente i bordi del cristallo di zaffiro piatto anteriore che protegge il display Retina, fino a 2000 nit di luminosità, il doppio rispetto a qualsiasi altro Apple Watch. Il già citato tasto Azione, di color arancione (ad alto contrasto), può essere facilmente personalizzato per accedere al volo a un’ampia gamma di funzioni, fra cui Allenamenti, Compass Waypoints e Torna sui tuoi passi.

Lo smartwatch rugged ha tre microfoni integrati che migliorano in modo significativo la qualità audio delle chiamate vocali, in qualsiasi condizione. Un algoritmo beam-forming adattativo usa i microfoni per rilevare la voce riducendo i suoni ambientali di sottofondo per una nitidezza straordinaria. In ambienti ventosi, Apple Watch Ultra utilizza algoritmi avanzati di riduzione del rumore del vento, compreso il machine learning, per offrire un audio chiaro e comprensibile per le chiamate.

Infine, grazie al design robusto e al display più ampio e luminoso, Apple Watch Ultra è lo strumento perfetto per chi ama l’avventura e le esplorazioni, dalle normali attività a quelle più estreme.

Puoi comunque completare l’acquisto al prezzo scontato di 929€ ma fai presto perché le scorte di sicuro spariranno a breve.