Ti basta un secondo per agganciarlo al retro del tuo iPhone e dare il via alla ricarica. Con il Black Friday 2022, il caricabatterie MagSafe PowerCore Magnetic 5K di Anker può essere acquistato al prezzo promozionale di 47,99 euro. Una cifra davvero interessante per un gadget con certificazione MFi e realizzato da un brand più che affidabile.

Questo caricatore magnetico portatile mantiene il tuo iPhone 12/13/14 in posizione durante la ricarica grazie ad un geniale cavalletto nascosto utilizzabile a mo’ di supporto. E non farti ingannare dalle dimensioni compatte: il PoweCore 5K integra una capiente batteria da 5.000 mAh è in grado di fornire 17 ore di utilizzo prolungato (fino a 7,5 W di potenza massima in ricarica magnetica)

Include porte di ingresso e uscita USB-C, per ricaricare anche il portatile, e può contare su funzioni di sicurezza avanzate come il controllo della temperatura, la protezione da sovraccarico e altro ancora, per consentirti di ricaricare senza preoccupazioni.

È compatibile con:

iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max

iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/iPhone 13 mini

iPhone 12/iPhone 12 Pro/iPhone 12 Pro Max/iPhone 12 mini con custodia magnetica

MacBook Pro, iPad etc. (via USB-C)

Cerchi un power bank ancora più compatto? Con il Black Friday, c’è un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.