Mettere in discussione l’utilità dei power bank non è una buona idea. Per quanto le aziende stiano raggiungendo ottimi risultati con le batterie dei loro smartphone, non possiamo parlare di miracoli. Ecco perché questi “lingotti” carichi di energia sono super consigliati. Ne stai cercando uno compatto che puoi portare sempre con te? Ti suggerisco quello iWalk, da 9000mAh con cavo Lightning integrato, così da avere sempre tutto il necessario a portata di mano. Il prezzo di listino di questo gadget è di 32,99 euro ma grazie allo sconto Black Friday del 43% puoi concludere l’acquisto a soli 18,74 euro.

Il mini Power Bank, come detto poco sopra, è dotato di un cavo Lightning che – quando non in uso – si “nasconde” sul retro del gadget. Non dovrai quindi portare con te anche il cavo per ricaricare il tuo iPhone e/o gli AirPods. Sono pochi gli accessori di questa specifica categoria a poter contare su un vantaggio di questo tipo, dunque meglio cogliere al volo l’occasione.

È compatto e in altezza occupa lo stesso spazio di una carta di credito, se non di meno. Lo spessore è più “importante”, ma è ovvio, è comunque da 9000mAh. Per darti un’idea, puoi ricaricare un iPhone 8 circa quattro volte. In ogni caso, è leggero e piccolo, quindi lo puoi portare comodamente anche in tasca.

Un altro vantaggio, oltra al pieno supporto del fast charging, è che puoi ricaricare anche due dispositivi in contemporanea. Come? Per l’iPhone puoi usare il cavo Lightning integrato, per un secondo device invece la porta USB-C necessaria per ricaricare il power bank. Ovviamente in questo caso avrai bisogno di un cavo USB-C rimovibile, che è incluso nella confezione.

Grazie allo sconto Black Friday del 43%, il mini power bank tocca il suo nuovo minimo storico. Meglio approfittarne, giusto?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.