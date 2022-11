Black Friday 2022: le cuffie per il Gaming a PREZZI SHOCK

Lo so, lo so, tra le tue passioni c’è anche il gaming, ed è proprio per questo che voglio proporti una lista – non troppa lunga, non temere – delle migliori offerte del Black Friday sulle cuffie da abbinare a PC, PlayStation e Xbox. Cuffie di una certa qualità sono necessarie per esperienze ancora più immersive, per non parlare per chi punta al competitivo. E poi sono anche bellissime da vedere, cosa che non guasta di certo.

Punta ad un upgrade e non te ne pentirai: giocare a titoli come God of War, Horizon, Forza, Call of Duty Warzone, Fortnite e Rainbow Six Siege (giusto per citare qualche videogioco che punta molto sul comparto audio, per diversi motivi) non sarà più come prima. Provare per credere.

Logitech G PRO X (-48%)

Prezzo precedente: 134,99 euro

Prezzo Black Friday: 69,99 euro

Fnatic REACT (-47%)

Prezzo precedente: 74,99 euro

Prezzo Black Friday: 37,61 euro (devi applicare anche il Coupon per un ulteriore sconto del 5%)

Logitech G332 (-53%)

Prezzo precedente: 61,99 euro

Prezzo Black Friday: 29 euro

Sony INZONE H7 (-22%)

Prezzo precedente: 229,99 euro

Prezzo Black Friday: 179 euro

Razer Kraken (-44%)

Prezzo precedente: 79,99 euro

Prezzo Black Friday: 44,90 euro

Razer Kraken X Mercury (-50%)

Prezzo precedente: 59,99 euro

Prezzo Black Friday: 29,99 euro

HyperX Cloud Alpha S (-42%)

Prezzo precedente: 129,99 euro

Prezzo Black Friday: 74,99 euro

Razer Barracuda X (-40%)

Prezzo precedente: 99,99 euro

Prezzo Black Friday: 59,90 euro

Logitech G533 (-43%)

Prezzo precedente: 154,99 euro

Prezzo Black Friday: 87,99 euro

ASTRO A40 TR + MixAmp Pro TR (-39%)

Prezzo precedente: 279 euro

Prezzo Black Friday: 169,99 euro