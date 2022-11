Forse le hai viste guardando una puntata di Mythic Quest su Apple TV+, la serie comedy ambientata nell’industria del gaming. Nel corso dello show, vediamo diversi protagonisti utilizzare prodotti a marchio Razer, come le cuffie da gaming (e non solo) Razer Kraken. Ebbene, proprio le Kraken – nella versione X Mercury – sono disponibili su Amazon a soli 29,99 euro grazie al super sconto del 50% lanciato in occasione del Black Friday di quest’anno.

Con un corpo in alluminio di baxite, le Razer Kraken sono cuffie da Gaming davvero favolose: grazie al driver da 50mm con calibrazione personalizzata puoi goderti una chiarezza del suono di livello superiore con bassi profondi e potenti. Solo così potrai ascoltare ogni dettaglio.

Per quanto riguarda il look, oltre alla splendida tinta bianco ghiaccio, le cuffie hanno cuscinetti auricolari con infusione di gel refrigerante che riduce l’incremento di calore. Gli orli in similpelle offrono invece un isolamento acustico mai visto prima.

Il microfono è retrattile e unidirezionale, di ottima qualità (parliamo di Razer dopotutto). Altra chicca: su entrambi i lati, c’è una rientranza sui cuscinetti auricolari studiata per le stanghette degli occhiali. Lo scopo? Evitare la sensazione di pressione sulla testa.

Di Razer trovi anche il Kishi, controller per iPhone in super promo per il Black Friday.

