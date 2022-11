Gli iPhone, da qualche anno ormai, sono anche più che prestanti piattaforme di gioco. In questo articolo vi abbiamo spiegato come giocare a Fortnite nonostante lo scontro legale tra Apple e Epic Games, e in futuro arriverà anche Call of Duty Warzone, oggi forse il Battle Royale più giocato a livello globale. Non sto qui a farti un elenco completo perché ci vorrebbe fin troppo tempo, ma voglio segnalarti che in occasione del Black Friday 2022 il controller Razer Kishi – realizzato appositamente per iOS e iPhone – è scontato del 55% su Amazon. In una sola parola: A-F-F-A-R-E.

Razer è tra le aziende leader nell’industria del gaming e il fatto che abbia deciso di realizzare un accessorio esclusivo per gli iPhone di Apple vuol dire davvero tanto. Il Kishi si collega tramite connettore Lightning e integra tasti, levette analogiche e pulsanti per dare il meglio in qualsiasi sessione di gioco.

A differenza dei controller Bluetooth, che tendono a produrre ritardi, il Razer Kishi è privo di latenza perché – come detto poco sopra – si connette direttamente all’iPhone sfruttando la porta Lightning. Ciò significa che la risposta ai comandi sarà immediata.

Per quanto Apple Arcade e App Store offrano un bel po’ di soluzioni, come prima fonte di gioco sono da considerare le piattaforma di cloud gaming, su tutte quella di Xbox. Ti permettono infatti di giocare a titoli tripla A, come Halo Infinite, garantendoti un’esperienza davvero pazzesca. E con il controller di Razer, questa experience è destinata anche a migliorare per i motivi descritti sopra.

Lo sconto del 55% è più che allettante e, in ambito gaming, è uno dei più interessanti di questo Black Friday. Se sei amante dei videogiochi, non dovresti fartelo scappare per nessun motivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.