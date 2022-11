Proprio come il Nothing Phone (altro prodotto presente nell’elenco di offerte di questo festival degli sconti), gli auricolari wireless Nothing Ear (1) si fanno notare per via del design trasparente, ricercato e unico in un mercato ormai abbastanza monotono. Anche in termini di qualità dell’audio, hanno tanto da mettere in gioco ed è per questo che è consigliabile approfittare dello sconto del 20% attivo per tutta la durata di questo Black Friday.

Nothing Ear (1)

Gli auricolari wireless di Nothing vantano un driver dinamico da 11.6 millimetri, per prestazioni avanzate tanto per i bassi quanto per i medi e gli alti. Supportano la cancellazione attiva del rumore, così da catturare e rimuovere il rumore di fondo indesiderato, e la Modalità Trasparenza, per permetterti di restare sempre in contattato con l’ambiente circostante.

Per quanto riguarda il design, oltre alla trasparenza della scocca in plastica, i Nothing Ear (1) sono leggerissimi e garantiscono un elevato comfort. All’interno della confezione trovi tre copriauricolari in silicone di diverse misure, così puoi scegliere la misura giusta per te.

L’autonomia della batteria (croce per molte device della medesima categoria) è ottima. Con un solo ciclo di ricarica ottieni 5 ore di ascolto, che diventano 34 se consideri anche il case di ricarica. Per passare dallo 0 al 100%, gli auricolari wireless impiegano 1,5 ore, ma considera che con soli 10 minuti nella custodia si ottengono fino a 1,2 ore di ascolto.

La lista delle specifiche è ben più lunga (c’è la certificazione IPX4, ad esempio), ma meglio non perdersi in ulteriori chiacchiere. Lo sconto Black Friday ti aspetta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.