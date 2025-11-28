Beats Solo 4 al Black Friday, occasione unica a -51%

Scopri l'offerta sulle Beats Solo 4: cuffie on-ear con fino a 50 ore di autonomia, Fast Fuel, audio ad alta risoluzione, USB-C e Class 1 Bluetooth a €111,99.
Scopri l'offerta sulle Beats Solo 4: cuffie on-ear con fino a 50 ore di autonomia, Fast Fuel, audio ad alta risoluzione, USB-C e Class 1 Bluetooth a €111,99.
Andrea Riva
Pubblicato il 28 nov 2025
Beats Solo 4 al Black Friday, occasione unica a -51%

Upgrade delle vostre cuffie in programma? Grazie al Black Friday, le Beats Solo 4 rappresentano davvero l’occasione che stavate aspettando. Con uno sconto del 51%, il prezzo crolla da €229,95 a soli €111,99 su Amazon: una riduzione che trasforma completamente il rapporto qualità-prezzo e rende questi padiglioni una scelta intelligente per chi non vuole compromessi su qualità sonora e autonomia. Non è solo questione di cifre: è la consapevolezza che state portando a casa un prodotto Beats a meno della metà del costo originale, il che significa massimizzare il valore del vostro investimento senza sacrificare nulla di essenziale.

Ordina ora su Amazon

Prestazioni che non deludono

BlackFriday
Beats Solo 4 - Cuffie wireless bluetooth on-ear, compatibili con Apple e Android, fino a 50 ore di autonomia - Nero opaco

Beats Solo 4 – Cuffie wireless bluetooth on-ear, compatibili con Apple e Android, fino a 50 ore di autonomia – Nero opaco

BlackFriday

111,99229,95€-51%

Vedi l’offerta

Le Beats Solo 4 vantano specifiche tecniche che giustificano pienamente il loro posto nel vostro zaino o sulla vostra scrivania. L’autonomia raggiunge le 50 ore di riproduzione continua, mentre la tecnologia Fast Fuel consente di ottenere 5 ore di ascolto con soli 10 minuti di ricarica: perfetto quando siete di fretta la mattina prima di uscire. I driver sono stati potenziati per garantire bassi incisivi e corposi, ideali per pop, hip-hop ed elettronica, mentre il Bluetooth Class 1 assicura una connessione stabile e senza interruzioni. Il supporto per audio lossless tramite USB-C rappresenta il tocco in più per chi desidera sperimentare qualità massima nella modalità cablata, quando l’occasione lo consente.

Ordinalo subito a prezzo scontato su Amazon

Comfort e compatibilità senza compromessi

Il design ergonomico con cuscinetti morbidi e archetto flessibile è stato pensato per accompagnarvi dall’alba al tramonto, dal tragitto in metro alle lunghe sessioni di lavoro da casa. I padiglioni a angolazione regolabile si adattano perfettamente alle vostre orecchie, mentre i microfoni integrati gestiscono chiamate e comandi vocali con naturalezza. La compatibilità immediata con dispositivi Apple e Android significa che non dovrete affrontare complicate procedure di abbinamento: accendete le cuffie e il gioco è fatto. A questo prezzo, con questa autonomia, con questi driver potenziati e con questa versatilità d’uso, le Beats Solo 4 rappresentano semplicemente la scelta più conveniente del momento per elevare il vostro intrattenimento audio quotidiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Black Friday Amazon, l'iPad mini A17 Pro scontato è l'occasione che aspettavi
iPad

Black Friday Amazon, l'iPad mini A17 Pro scontato è l'occasione che aspettavi
iPad Air 11
iPad

iPad Air 11" M3, protagonista indiscusso del Black Friday
iPad Air M3 in sconto, l'offerta Black Friday del giorno è servita
iPad

iPad Air M3 in sconto, l'offerta Black Friday del giorno è servita
Black Friday Amazon, risparmia 120€ sull'iPad Air M3 da 13
iPad

Black Friday Amazon, risparmia 120€ sull'iPad Air M3 da 13"
Link copiato negli appunti