Batteria magnetica Belkin da 2500mAh SCONTATA del 25%

Hai presente il MagSafe Battery Pack di Apple? Ecco, questa è la versione di Belkin, azienda più che affidabile e i cui prodotti sono venduti anche negli Apple Store. La sua batteria magnetica da 2500mAh è oggi in offerta su Amazon e, grazie allo sconto del 25%, passa da 39,99 euro a 29,99 euro.

Questo è un gadget davvero utile ma, è importante sottolinearlo, è compatibile solo con iPhone 12 e generazioni successive, ovvero con quegli smartphone dell’azienda di Cupertino muniti del MagSafe sul retro. Sfruttando quest’ultimo, la batteria Belkin si aggancia magneticamente, con un allineamento preciso e ben saldo.

Ovviamente, quando agganci la batteria magnetica puoi continuare ad utilizzare il tuo smartphone senza alcuna limitazione. Aggiunge un po’ di spessore, ma non copre la fotocamera e non influenza in alcun modo le prestazioni.

Puoi ricaricare l’accessorio sfruttando la porta USB-C posizionata nella parte inferiore. Il cavo da USB-C a USB-C è incluso nella confezione. Molto utile il LED sul lato, che ti indica quando il power bank di Belkin deve essere ricaricato.

Lo sconto del 25% potrebbe avere breve durata, quindi se sei interessato/a all’acquisto della batteria magnetica di Belkin (anche in ottica iPhone 14), ti consiglio di concludere quanto prima l’affare.