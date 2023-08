BASTANO 12 EURO per la Chiavetta USB da 64 GB: ULTIMISSIME a disposizione

Ecco a voi un dispositivo di archiviazione affidabile e versatile ad un prezzo davvero mai visto prima! La chiavetta USB SanDisk da 64GB è disponibile su Amazon ad un prezzo incredibile di soli 12€, con uno sconto assurdo del 57%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Un’occasione del genere è davvero imperdibile e di certo non capita tutti i giorni quindi approfittane il prima possibile!

Chiavetta USB SanDisk da 64GB: massima versatilità e affidabilità

Il SanDisk 64GB Ultra Dual Drive Go è l’accessorio perfetto per smartphone, tablet, Mac e computer.

Con una Connettività USB Type-C e USB Type-A reversibili, questo dispositivo offre una compatibilità senza pari, consentendoti di trasferire e archiviare i tuoi dati in modo rapido e semplice.

Le sue specifiche tecniche includono una capacità di archiviazione di 64GB, che ti permette di conservare una grande quantità di file, foto, video e documenti importanti. Potrai portare con te tutto ciò che desideri ovunque tu vada, senza preoccuparti di spazio insufficiente.

Grazie alla velocità di trasferimento USB 3.1, che offre un’esperienza di trasferimento dati super rapida, potrai risparmiare tempo prezioso. Sia che tu debba trasferire file di grandi dimensioni o eseguire il backup dei tuoi dati, il SanDisk 64GB Ultra Dual Drive Go ti offre prestazioni ottimali.

La dualità delle porte USB Type-C e USB Type-A ti permette di collegare il flash drive a una vasta gamma di dispositivi. Non importa se il tuo dispositivo è dotato di una porta USB tradizionale o USB Type-C, sarai sempre in grado di accedere ai tuoi file con facilità.

Il design compatto e portatile del SanDisk 64GB Ultra Dual Drive Go lo rende l’accessorio ideale per chi è sempre in movimento. Puoi facilmente tenerlo in tasca o attaccarlo al tuo portachiavi, così da averlo sempre a portata di mano quando ne hai bisogno.

Oggi la Chiavetta USB SanDisk da 64GB è disponibile su Amazon a soli 12€, con uno sconto del 57%. Questo flash drive di alta qualità ti offre la massima affidabilità e prestazioni eccezionali dovunque tu sia. Approfitta subito della mega offerta!

