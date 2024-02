Band 8 di Huawei, lo smartwatch DEFINITIVO con mille funzionalità, SCONTATISSIMO

Huawei è un’azienda di primissima fascia in quella che è la produzione di dispositivi elettronici e oggi, su Amazon, è disponibile uno sconto del 24% sullo smartwatch Band 8 targato proprio Huawei per un prezzo finale di 44,90€.

Huawei Smart Band 8 al 24% di sconto su Amazon

Huawei Band 8 è un dispositivo leggero e sottile dotato di un display AMOLED senza bordi che trasmette eleganza e offre un comfort impareggiabile al polso. Compatibile con smartphone Android e iOS, questo smartwatch si integra perfettamente nella vita quotidiana, consentendo agli utenti di monitorare la propria salute e il benessere.

Con il sistema TruSleep 3, il Band 8 traccia ogni secondo di sonno, fornendo strumenti e suggerimenti per migliorare la qualità del sonno. Con migliaia di quadranti disponibili su Huawei Health, gli utenti possono personalizzare il loro display scegliendo tra una vasta gamma di opzioni o creando un quadrante personalizzato dalle foto del proprio guardaroba.

La ricarica rapida aggiornata del Band 8 consente fino a 14 giorni di durata della batteria con una carica completa in soli 45 minuti, il 30% più veloce rispetto al modello precedente. Anche in caso di impiego in condizioni normali, è possibile ottenere fino a 9 giorni di autonomia con una ricarica rapida di soli 5 minuti.

Per gli appassionati di fitness, il Band 8 offre una vasta gamma di modalità di allenamento, con il riconoscimento automatico delle attività come corsa, camminata e nuoto. Il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e della SpO2 con la tecnologia TruSeen 5 fornisce agli utenti un quadro completo della propria salute cardiovascolare, mentre la tecnologia TruRelax offre esercizi di respirazione antistress per ridurre lo stress quotidiano.

Su Amazon è presente un maxi sconto del 24% sul Huawei Band 8 che viene venduto al costo finale e totale di 44,90€.

