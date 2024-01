Auto Dashcam REGALATA a soli 41€: sicurezza massima

Nel mondo di oggi, dove la sicurezza stradale è sempre più una priorità, una dashcam di qualità è diventata un accessorio indispensabile per ogni automobilista. Ecco perché l’offerta su Amazon dell’Auto Dashcam 2K QHD a soli 41,59€, grazie a un coupon di sconto del 20%, rappresenta un’opportunità da non perdere.

Auto dashcam a soli 41,49€ con il coupon del 20%

Questa dashcam non è solo un semplice registratore di viaggio. È dotata di una risoluzione 2K QHD, che garantisce immagini nitide e dettagliate, fondamentali in caso di incidenti o controversie stradali. La sua lente grandangolare da 170° offre una visione ampia della strada, riducendo i punti ciechi e catturando più dettagli lungo i lati del veicolo.

La funzione di visione notturna è un altro punto di forza di questa dashcam. Grazie all’obiettivo a 6 strati e all’apertura F1.8, la camera cattura immagini chiare anche in condizioni di scarsa illuminazione, un aspetto cruciale per chi viaggia di notte. Inoltre, la tecnologia WDR (Wide Dynamic Range) assicura un equilibrio ottimale tra luci e ombre, migliorando la qualità dell’immagine in situazioni di forte contrasto luminoso.

La dashcam è anche dotata di un sensore G che, in caso di collisione o frenata brusca, blocca automaticamente il video corrente, impedendo che venga sovrascritto durante la registrazione in loop. Questa caratteristica è essenziale per salvaguardare le prove in caso di incidente. La registrazione in loop, a sua volta, ottimizza lo spazio sulla scheda SD (inclusa nella confezione una microSD da 64 GB), sovrascrivendo automaticamente i vecchi video non necessari.

Ricordati di di spuntare il coupon per avere lo sconto!

Un altro aspetto da non sottovalutare è la modalità parcheggio. Quando attivata, la dashcam registra automaticamente in caso di impatti o movimenti intorno al veicolo, fornendo una sicurezza aggiuntiva quando l’auto è parcheggiata.

L’installazione è semplice e intuitiva, non richiede competenze tecniche particolari e può essere eseguita da chiunque. Il design compatto e discreto si adatta perfettamente all’interno dell’auto, senza intralciare la visuale.

In conclusione, l’Auto Dashcam 2K QHD è un investimento intelligente per la tua sicurezza e quella dei tuoi cari. Con un prezzo così vantaggioso e le sue caratteristiche tecniche avanzate, è un’occasione da cogliere al volo. Visita la pagina Amazon e approfitta di questa offerta limitata per garantirti tranquillità e sicurezza ogni volta che sei al volante.