Auricolari wireless con Suono Adattivo aptX SCONTATI del 40%

È vero, Apple ha presentato gli AirPods Pro di seconda generazione e a listino ci anche altre opzioni, ma quanto costano? Senza considerare sconti vari, partiamo da 209 euro (AirPods 3) e non tutti hanno intenzione di spendere questa cifra per portarsi a casa degli auricolari wireless affidabili e compatibili con iOS. Oggi, ad esempio, puoi approfittare di un super sconto del 40% sugli auricolari di QCY che passano a 35,99 euro.

Ricorda di spuntare la casella del Coupon prima di aggiungere il prodotto al carrello.

A vederli questi auricolari wireless sembrano un mix tra gli AirPods “lisci” e i Pro, con i gommini che assicurano comodità e presa durante l’utilizzo. Senza considerare il fatto che sono bianchi.

Grazie alla tecnologia Qualcomm QCC3050 e al Bluetooth 5.2, gli auricolari garantiscono una incredibile stabilità della connessione con il dispositivo con cui sono sincronizzati, come un iPhone. Una connessione impeccabile è essenziale per un’esperienza d’uso gradevole sia durante l’ascolto di contenuti multimediali che in chiamata.

Il driver dinamico è in grafene ed è da 10 mm. La tecnologia aptX Adaptive mira a fornire un suono di qualità a 24 bit/96 kHz. Inoltre, supportano la feature Qualcomm aptX Lossless.

Per quanto riguarda la batteria, gli auricolari wireless QCY T18 garantiscono fino a 7 ore di riproduzione con un singolo ciclo di ricarica, che diventano 30 se si considera l’utilizzo della custodia di ricarica.

