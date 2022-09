Ok, domani Apple – quasi sicuramente – presenterà gli AirPods Pro di seconda generazione, ma quanto costeranno? Di sicuro tra i 200 e i 250 euro. Non tutti però hanno intenzione di spendere questa cifra per portarsi a casa degli auricolari wireless affidabili e compatibili con iOS. Oggi, ad esempio, puoi approfittare di un super sconto del 70% sugli auricolari di Geektop che passano da 39,99 euro a 11,99 euro. Come si fa a dire di no?

Questi auricolari wireless sfruttano il Bluetooth 5.1, uno standard che fornisce una connessione stabile a bassa latenza, sia in chiamata che durante l’ascolto di contenuti multimediali. Ogni auricolare è munito di due microfoni con supporto alla cancellazione del rumore, tecnologia che blocca in modo efficace l’80% dei rumori di fondo.

Dopo la prima sincronizzazione, gli auricolari si collegano automaticamente al dispositivo una volta indossati, proprio come gli AirPods di Apple. E grazie ai controlli touch puoi gestire chiamate e musica senza dover utilizzare lo smartphone o il tablet.

Il design ricorda vagamente gli AirPods di prima e seconda generazione. Sono impermeabili (certificazione IPX5) e sono quindi resistenti a sudore e acqua.

Infine, ti segnalo il piccolo display presente sul case, che ti fornisce la percentuale di carica residua degli auricolari.

📢 Ricorda di applicare il coupon del 70% prima di concludere l’acquisto. Solo così pagherai questi auricolari wireless solo 11,99 euro. 📢