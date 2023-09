ASUS Vivobook Flip 14: con questo SCONTO è il momento di acquistarlo AL VOLO!

Sei alla ricerca di un notebook che unisca eleganza, potenza e versatilità? La tua ricerca termina qui. L’ASUS Vivobook Flip 14, uno dei laptop più apprezzati e ricercati del momento, è ora disponibile su Amazon a un prezzo scontato di soli 849,00€, con uno sconto del 6%. Questa è una chance d’oro per chi desidera un dispositivo di alta gamma senza svuotare il portafoglio.

Caratteristiche Tecniche di Spicco

Display Touchscreen NanoEdge da 14 pollici : Questo schermo offre una qualità visiva straordinaria, con colori vividi e dettagli nitidi. Le cornici ultra-sottili permettono di avere un’esperienza visiva più immersiva, ideale per la visione di film, la grafica o la semplice navigazione.

: Questo schermo offre una qualità visiva straordinaria, con colori vividi e dettagli nitidi. Le cornici ultra-sottili permettono di avere un’esperienza visiva più immersiva, ideale per la visione di film, la grafica o la semplice navigazione. Processore Intel Core di Tredicesima generazione i5-1335U : Una potenza inaudita che garantisce un’esperienza utente fluida, ideale per il multitasking, il gaming o l’editing video.

: Una potenza inaudita che garantisce un’esperienza utente fluida, ideale per il multitasking, il gaming o l’editing video. Memoria RAM da 8GB e SSD PCIe da 512GB : Con queste specifiche, il tuo laptop avvierà in pochi secondi e le applicazioni si apriranno quasi istantaneamente. Dimentica i tempi di attesa e goditi una reattività senza precedenti.

: Con queste specifiche, il tuo laptop avvierà in pochi secondi e le applicazioni si apriranno quasi istantaneamente. Dimentica i tempi di attesa e goditi una reattività senza precedenti. Connettività Wi-Fi 6E(802.11ax) : Nell’era della connettività, avere una connessione veloce e stabile è fondamentale. Che tu stia facendo streaming, giocando online o partecipando a una videoconferenza, il Wi-Fi 6E assicura una connessione impeccabile.

: Nell’era della connettività, avere una connessione veloce e stabile è fondamentale. Che tu stia facendo streaming, giocando online o partecipando a una videoconferenza, il Wi-Fi 6E assicura una connessione impeccabile. Webcam FHD 1080p : In un mondo sempre più digitale, avere una webcam di alta qualità è essenziale per le videochiamate chiare e nitide.

: In un mondo sempre più digitale, avere una webcam di alta qualità è essenziale per le videochiamate chiare e nitide. Peso di soli 1,5 kg: La portabilità è la chiave. Che tu sia in viaggio, a scuola o in ufficio, il Vivobook Flip 14 è facile da trasportare ovunque.

Oltre a queste specifiche, il Vivobook Flip 14 offre una flessibilità unica. Grazie alla sua cerniera a 360°, puoi utilizzarlo come laptop, tablet o in modalità tenda. Questa versatilità lo rende perfetto per ogni occasione, dal lavoro all’intrattenimento.

Non perdere questa offerta speciale e ordina ora il tuo ASUS Vivobook Flip 14 su Amazon!

