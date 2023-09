INCREDIBILE OFFERTA: -26% sul PC ASUS AiO All-in-one

I PC All-in-one sono dei veri e propri gioielli tecnologici, poiché si adattano perfettamente ad ogni situazione. L’ASUS AiO è attualmente in offerta su Amazon a un prezzo incredibile di 699,00€, con uno sconto del 26%. Questa è un’opportunità da non perdere per chi desidera un dispositivo di alta qualità ad un prezzo accessibile.

ASUS AiO Desktop All-in-one

L’ASUS AiO A3402WBAK-WA230W è un desktop all-in-one che vanta un display LCD FHD da 23,8″ con un rapporto schermo-corpo dell’88%. Questo significa che avrai una visione quasi senza bordi, perfetta per guardare film, lavorare su progetti grafici o semplicemente navigare sul web. Ma non è solo il display a impressionare. Sotto la sua elegante superficie, l’ASUS AiO nasconde una potenza formidabile.

Al cuore di questo computer c’è un processore Intel Core di 12ma generazione i5-1235U, che garantisce prestazioni veloci e affidabili. Che tu stia eseguendo applicazioni impegnative, giochi o semplici attività quotidiane, puoi aspettarti una risposta rapida e fluida. E con 8GB di RAM DDR4 e un SSD PCIE da 512GB, avrai tutto lo spazio e la velocità di cui hai bisogno per archiviare e accedere ai tuoi file.

Ma l’ASUS AiO non è solo potente, è anche estremamente funzionale. È dotato di una webcam HD 720p, perfetta per le videochiamate, e viene fornito con mouse e tastiera wireless, per un’esperienza d’uso senza ingombri. E per gli amanti dell’audio, l’avanzata sezione audio ASUS SonicMaster con sistema di altoparlanti bass-reflex garantisce un suono chiaro e potente.

Il design dell’ASUS AiO è altrettanto impressionante. Ha un supporto integrato scolpito da un unico pezzo di alluminio, che non solo gli conferisce un aspetto elegante, ma garantisce anche stabilità. E con Windows 11 Home preinstallato, avrai accesso a tutte le ultime funzionalità e aggiornamenti che Microsoft ha da offrire.

L’ASUS AiO è un computer all-in-one che offre un equilibrio perfetto tra design, potenza e funzionalità. E con uno sconto del 26% su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per acquistarlo. Non perdere questa incredibile offerta!

