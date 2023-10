Assistenza Stradale via satellite, come attivarla con l'iPhone

In un mondo sempre più connesso, rimanere bloccati in una zona senza copertura cellulare può sembrare un incubo, specialmente se si ha bisogno di assistenza stradale. Fortunatamente, Apple ha introdotto una soluzione innovativa per gli utenti iPhone, in collaborazione con AAA, per garantire che l’assistenza sia a portata di mano, anche nelle aree più remote. In questo articolo, esploreremo come utilizzare la funzionalità Assistenza stradale via satellite disponibile su iPhone 14 e iPhone 15.

Passi per Attivare l’Assistenza Stradale via Satellite

1. Verifica la Copertura della Rete: La funzionalità di assistenza stradale via satellite è progettata per essere utilizzata in aree senza copertura cellulare. Se ti trovi in una zona senza servizio, sei già a metà strada per attivare questa funzione.

2. Apri l’App Messaggi: Sul tuo iPhone, avvia l’app Messaggi e inizia a comporre un nuovo messaggio.

3. Digita “Assistenza stradale” nel campo dei contatti: Inserendo “Assistenza stradale” nel campo dei contatti, vedrai apparire l’opzione Assistenza stradale via satellite. È essenziale notare che questa opzione sarà disponibile solo quando sei fuori dalla portata di una rete Wi-Fi o cellulare.

4. Seleziona il tipo di problema: Dopo aver selezionato l’opzione Assistenza stradale via satellite, ti verrà presentato un elenco di problemi comuni, come rimanere chiusi fuori dall’auto, esaurire il carburante o avere una gomma a terra. Seleziona il problema che stai riscontrando.

5. In caso di emergenza, chiama i soccorsi: Se non riesci a ricordare di digitare “Roadside” o se ritieni che la tua situazione sia un’emergenza, prova a chiamare i numeri dei soccorsi. Se la chiamata non viene stabilita, Apple ti darà l’opzione di inviare un messaggio ai servizi di emergenza o a un fornitore di assistenza stradale via satellite.

L’assistenza stradale via satellite è disponibile per tutti gli iPhone 14 e iPhone 15 con iOS 17 o versioni successive. Questa funzionalità è particolarmente utile per i viaggiatori che visitano gli Stati Uniti, garantendo che l’assistenza sia sempre a portata di mano.

Apple offre la connettività satellitare gratuita per due anni per i clienti iPhone 14 e iPhone 15. Sebbene non siano stati rilasciati dettagli sui prezzi futuri, sappiamo che l’offerta biennale originale scadrà alla fine del 2024.

L’assistenza stradale via satellite su iPhone 14 e iPhone 15 rappresenta un passo avanti significativo nella fornitura di servizi essenziali in aree remote. Con questa funzionalità, gli utenti iPhone possono viaggiare con maggiore tranquillità, sapendo che l’assistenza è sempre a portata di mano, indipendentemente dalla copertura cellulare.