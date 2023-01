Aspetti un nuovo HomePod Mini? Preparati ad un delusione!

L’HomePod di seconda generazione è da poco sbarcato sul mercato, anche in Italia, ma c’è chi lo ha snobbato perché in attesa della nuova versione dello smart speaker in formato in mini. C’è un problema: secondo una fonte più che attendibile, Apple non sta lavorando a questo device.

HomePod Mini, a quando il nuovo modello? Forse mai…

A diffondere la notizia è – tu guarda un po’ – proprio lui, Mark Gurman. La firma di Bloomberg, tramite la sua sua newsletter Power On (via MacRumors), ha svelato che l’azienda di Cupertino al momento non sta dedicando nemmeno un secondo del suo tempo allo sviluppo di un nuovo HomePod Mini.

Non credo che Apple stia lavorando attivamente a questo prodotto [HomePod Mini di nuova generazione]. L’ultimo HomePod include feature importanti che sono già integrate nel Mini da 99$ [109€ in Italia], quindi non c’è alcun motivo di un aggiornamento. Certo, sarebbe bello avere più colorazioni, un prezzo più economico e audio e microfoni migliori, ma i veri upgrade devono essere apportati al back-end, con Siri e l’integrazione delle app.

Lo speaker compatto è stato presentato da Apple nel 2020, durante l’evento dedicato – principalmente – ad iPhone 12. Il dispositivo non solo è gradevole alla vista, ma include funzionalità che poi Apple ha riproposto con la seconda generazione dell’HomePod a grandezza naturale, come il sensore di temperatura e umidità.

E dunque, quali alternative offre oggi il mercato? Per chi vuole prendere in considerazione solo prodotti a marchio Apple, c’è poco da fare: HomePod Mini o HomePod 2. Io dico però che è una follia non dare nemmeno una chance all’Echo Dot di 3ª generazione, attualmente scontato del 50% su Amazon.

