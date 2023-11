Arriva Spotify Wrapped 2023: ecco tutto ciò che devi sapere

Spotify Wrapped 2023 è finalmente arrivato, portando con sé una serie di nuove funzionalità e approfondimenti personalizzati per gli utenti. Quest’anno, Spotify ha elevato l’esperienza offrendo agli utenti la possibilità di esplorare in modo più dettagliato i loro brani, artisti, album preferiti e molto altro. Una delle novità più intriganti è la funzione “Io nel 2023”, che assegna un “personaggio di ascolto” basato sui gusti e le abitudini di ascolto degli utenti su Spotify.

Spotify Wrapped 2023: cosa c’è di nuovo?

Come accedere al tuo Spotify Wrapped 2023 Per accedere a Spotify Wrapped 2023, assicurati che la tua app Spotify sia aggiornata all’ultima versione disponibile sull’App Store. Una volta aggiornata, apri l’app su iPhone, iPad o Mac e cerca il banner “Your 2023 Wrapped”. Per la prima volta, Spotify ha reso disponibile Wrapped anche via web, permettendo agli utenti di visualizzare il loro Wrapped da qualsiasi browser, semplicemente accedendo al proprio account Spotify.

“Io nel 2023”: Questa nuova funzionalità tenta di assegnare un “carattere di ascolto” specifico ai tuoi gusti e abitudini su Spotify. In totale, ci sono 12 diversi personaggi di “Io nel 2023”, ognuno rappresentando un diverso stile di ascolto. Sound Town: Questa funzione abbina gli utenti a una città in base alla loro affinità di ascolto e artista, offrendo un modo unico per esplorare la propria identità musicale. I 5 Generi Principali: Mostra come si sono accumulati i tuoi cinque generi musicali principali, presentati in un design ispirato ai sandwich. I 5 Migliori Artisti: Permette di vedere il mese in cui i tuoi ascolti hanno raggiunto il picco per ciascun artista, offrendo una visione più completa del tuo anno su Spotify.

Spotify Wrapped e Integrazione con AI DJ e Blend Spotify Wrapped 2023 si integra anche con le popolari funzionalità AI DJ e Blend di Spotify. L’AI DJ guiderà gli utenti attraverso il loro Wrapped, fornendo commenti sugli artisti, i generi e le canzoni più ascoltate in streaming quest’anno. Tuttavia, Spotify avverte che l’esperienza DJ sarà disponibile solo per la prima settimana dopo il lancio di Wrapped.

Spotify Wrapped 2023 offre un’esperienza musicale personalizzata e approfondita, permettendo agli utenti di esplorare e celebrare la loro unica identità musicale. Con funzionalità innovative come “Io nel 2023”, Sound Town, e l’integrazione con AI DJ, Spotify continua a reinventare il modo in cui gli utenti interagiscono con la loro musica preferita, rendendo ogni ascolto un’esperienza unica e personalizzata.