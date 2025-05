Arriva Perplexity Labs, un nuovo modo per ottimizzare la produttività

Una nuova era per la produttività digitale è appena iniziata con il lancio di Perplexity Labs, una piattaforma innovativa che ridefinisce il modo in cui gli utenti affrontano attività complesse. Integrata nel motore di ricerca basato su intelligenza artificiale Perplexity, questa funzionalità esclusiva è ora disponibile per gli abbonati a Perplexity Pro, offrendo strumenti avanzati per la creazione di dashboard, analisi e report.

La vera forza di Perplexity Labs risiede nella sua capacità di trasformare processi che tradizionalmente richiedono giorni in attività completabili in pochi minuti. Questa piattaforma non è solo uno strumento tecnologico, ma un assistente virtuale capace di operare autonomamente per oltre 10 minuti, grazie a un set di funzionalità avanzate che include la navigazione web approfondita, l’esecuzione di codice e la generazione di immagini e grafici personalizzati.

Con Perplexity Labs, gli utenti possono creare strategie di marketing, eseguire analisi finanziarie o progettare piani alimentari personalizzati con un’efficienza senza precedenti. Per chi desidera esplorare le sue potenzialità, la Projects Gallery sul sito ufficiale di Perplexity offre esempi pratici e ispirazioni concrete.

L’accesso a questa rivoluzionaria piattaforma è garantito agli abbonati Pro al costo di 20 dollari mensili. Questo abbonamento include non solo Perplexity Labs, ma anche tutte le funzionalità avanzate che ne fanno una scelta ideale per professionisti e aziende che mirano a ottimizzare i propri processi complessi.

Disponibile sia tramite interfaccia web che app iOS, con una versione per Mac in arrivo, Perplexity Labs rappresenta un balzo in avanti significativo nel panorama delle soluzioni AI personalizzate. È uno strumento versatile che trova applicazione in numerosi contesti, dalla pianificazione strategica alla gestione finanziaria quotidiana, garantendo agli utenti un controllo maggiore sulle proprie attività.