Arriva Google Pixel 8: ecco cosa cambia dal Pixel 7

Google ha sollevato il sipario sui nuovi telefoni Pixel 8 durante l’evento “Made by Google”, e le novità sembrano promettenti. Questi dispositivi offrono una serie di miglioramenti rispetto ai loro predecessori nella gamma Pixel 7. In questo articolo, esploreremo le principali differenze tra i due e ti aiuteremo a decidere quale potrebbe essere la scelta migliore per te.

Prezzo e dimensioni: variazioni nelle opzioni con Pixel 8

Una delle prime considerazioni nella scelta di un telefono è il prezzo e le dimensioni. Il Pixel 7A è il più piccolo e conveniente, partendo da $499, mentre il Pixel 7 e il Pixel 8 sono leggermente più grandi e iniziano rispettivamente da $599 e $699. Il Pixel 8 Pro, il modello di punta, è il più grande e parte da $999. I modelli Pro offrono anche opzioni di archiviazione più elevate, con l’8 Pro che arriva fino a 1 TB e il 7 Pro che offre fino a 512 GB. Gli altri modelli raggiungono un massimo di 256 GB.

Design ed Esposizione: Angoli Arrotondati e Display OLED

I nuovi Pixel 8 e 8 Pro presentano angoli più arrotondati, rendendo i telefoni più ergonomici da tenere in mano. Il 8 Pro offre anche una finitura opaca sul pannello posteriore in vetro, che è stata ben accolta. Tutti i modelli sono dotati di display OLED, ma differiscono nella frequenza di aggiornamento. I modelli Pro, insieme a 12 GB di RAM, raggiungono un massimo di 120 Hz, offrendo un’esperienza di scorrimento fluida e reattiva. Il Pixel 8 offre 8 GB di RAM con una frequenza di aggiornamento che può variare tra 60 e 120 Hz, mentre il Pixel 8 Pro può andare da 1 a 120 Hz. Al contrario, il Pixel 7 e il Pixel 7A standard offrono una frequenza di aggiornamento inferiore di 90 Hz.

Il Pixel 7 Pro ha il display più nitido con una risoluzione 1440p, seguito dal Pixel 8 Pro con 1344p. Entrambe sono risoluzioni più elevate rispetto al display 1080p del Pixel 8, del Pixel 7 e del Pixel 7A. Inoltre, i telefoni Pixel 8 sono molto più luminosi della serie Pixel 7, con il Pixel 8 Pro che offre una luminosità di picco di 2.400 nit alla luce solare diretta.

Potenza di calcolo: arrivano il chip Tensor G3 di Google e le funzionalità AI con Google Pixel 8

Grazie al nuovo chip Google Tensor G3, la gamma Pixel 8 dovrebbe essere ancora più veloce della serie Pixel 7 già veloce. Questo processore abilita anche nuove funzionalità AI che mancavano nella serie Pixel 7, tra cui Call Screen e Clear Calling, che migliora la qualità delle chiamate. Inoltre, Pixel 8 e 8 Pro riceveranno aggiornamenti di Google Assistant che consentiranno all’assistente vocale di riassumere e leggere ad alta voce le pagine web.

Il nuovo chip Tensor G3 porta anche nuove funzionalità per la fotografia e il video alla gamma Pixel 8, come Best Take, che combina foto di gruppo simili in un’unica immagine ottimale. Altre funzionalità includono Macro Focus, che ingrandisce soggetti di piccole dimensioni, e Audio Magic Eraser, che elimina suoni indesiderati dai video.

Fotocamere: aggiornamenti e nuove funzionalità

I Pixel 8 e 8 Pro offrono alcuni miglioramenti nelle fotocamere rispetto ai modelli precedenti. Entrambi includono un teleobiettivo da 48 megapixel con zoom ottico fino a 5x, mentre il Pixel 8 Pro ha anche un obiettivo ultrawide da 48 megapixel che può mettere a fuoco a 2 cm in modalità macro. Questi sono miglioramenti rispetto alla fotocamera ultrawide da 12 megapixel nel Pixel 7 Pro, Pixel 7 e Pixel 8, e alla fotocamera ultrawide da 13 megapixel del Pixel 7A.

Inoltre, il Pixel 8 Pro offre nuovi controlli professionali per regolare le impostazioni della fotocamera, selezionare l’obiettivo e accedere allo scatto JPEG o RAW da 50 megapixel direttamente dall’app della fotocamera. Entrambi i Pixel 8 includono fotocamere frontali da 10,5 megapixel con messa a fuoco automatica.

Software e supporto: Android 14 e aggiornamenti a lungo termine

Entrambi i Pixel 8 e i Pixel 7 possono essere eseguiti su Android 14 e godranno delle sue nuove funzionalità. Tuttavia, alcune funzionalità di Android 14, come la creazione di sfondi generati dall’intelligenza artificiale, saranno disponibili solo su Pixel 8 e Pixel 8 Pro al momento del lancio. In ogni caso, entrambe le linee riceveranno almeno sette anni di aggiornamenti Android e di sicurezza da parte di Google.

La serie Pixel 7 offre solo cinque anni di aggiornamenti di sicurezza e tre anni di aggiornamenti Android, il che significa che diventerà obsoleta prima di Pixel 8 e 8 Pro.

Durata della batteria: promettente ma da testare

Google afferma che i Pixel 8 dovrebbero durare almeno 24 ore, fino a 72 ore con la modalità di risparmio batteria attivata. Anche se non abbiamo ancora testato completamente i Pixel 8, sappiamo che il Pixel 8 ha una batteria più grande di 4.575 mAh, mentre il Pixel 8 Pro ha una batteria di 5.050 mAh. Questi numeri suggeriscono una durata della batteria potenzialmente migliore rispetto alla serie Pixel 7.

I nuovi telefoni Pixel 8 di Google offrono un’ampia gamma di miglioramenti rispetto alla serie Pixel 7. Tuttavia, la scelta tra i due dipenderà dalle tue esigenze e dal tuo budget. Se desideri le ultime funzionalità, prestazioni di alto livello e un supporto software a lungo termine, i Pixel 8 potreb

