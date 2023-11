APPROFITTANE: OPPO A16 è lo smartphone che porti a casa con meno di 100€!

Il Black Friday su Amazon è il momento perfetto per aggiudicarsi l’OPPO A16 a un prezzo incredibile di soli 99,90€, con un risparmio del 23%!

Questa offerta è una vera occasione da non perdere, soprattutto per chi è alla ricerca di un dispositivo affidabile e performante senza spendere una fortuna. Ricorda, i giorni del Black Friday stanno per finire, quindi affrettati!

Caratteristiche Tecniche di Spicco

L’OPPO A16 si distingue per le sue specifiche tecniche che lo rendono un dispositivo di grande valore, soprattutto considerando il suo prezzo accessibile:

Display : 6,52″ HD+ (720 × 1.600 pixel), con un refresh rate di 60 Hz e funzione EyeCare per un’esperienza visiva confortevole.

: 6,52″ HD+ (720 × 1.600 pixel), con un refresh rate di 60 Hz e funzione EyeCare per un’esperienza visiva confortevole. Processore : MediaTek Helio G35, ottimo per garantire prestazioni fluide e affidabili.

: MediaTek Helio G35, ottimo per garantire prestazioni fluide e affidabili. Memoria : 4GB di RAM e 64GB di storage interno, espandibile via micro SD, perfetto per conservare tutti i tuoi dati.

: 4GB di RAM e 64GB di storage interno, espandibile via micro SD, perfetto per conservare tutti i tuoi dati. Fotocamere : Triple camera posteriore (13+2+2 MP) per catturare momenti indimenticabili e una fotocamera anteriore da 8 MP per selfie di alta qualità.

: Triple camera posteriore (13+2+2 MP) per catturare momenti indimenticabili e una fotocamera anteriore da 8 MP per selfie di alta qualità. Batteria : 5.000 mAh, che assicura un’autonomia eccellente per tutto il giorno.

: 5.000 mAh, che assicura un’autonomia eccellente per tutto il giorno. Connettività: Include NFC, Bluetooth 5 e USB Type-C, offrendo versatilità nelle connessioni.

Design e Prestazioni

L’OPPO A16 vanta un design elegante e moderno, con un peso di soli 190 grammi e uno spessore di 8,4 mm, rendendolo estremamente maneggevole e comodo da usare. La presenza del sensore d’impronte laterale aggiunge un ulteriore livello di comodità e sicurezza.

Perché Acquistare l’OPPO A16?

Questo smartphone è l’ideale per chi cerca un dispositivo affidabile e versatile senza spendere troppo. Con l’offerta Black Friday di Amazon, l’OPPO A16 diventa un affare ancora più allettante. Non perdere l’opportunità di avere un ottimo smartphone a un prezzo imbattibile.

Acquista ora l’OPPO A16 e goditi la tecnologia di qualità a un prezzo eccezionale!

