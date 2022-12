È il miglior smartwatch al mondo. Fine. Le funzioni legate alla salute e allo sport sono infinite, la resistenza è fuori discussione e ha una batteria che dura tantissimo. Apple Watch Ultra è sul mercato solo da pochissimi mesi, ma lo puoi acquistare già in offerta su Amazon a 929€. E la promo riguarda tutte le varianti e colorazioni, alcune delle quali con consegna garantita prima di Natale!

Tra i vantaggi di Amazon c’è anche la possibilità di pagare a rate senza busta paga o qualcosa di simile e senza costi aggiuntivi/nascosti. Pensa a tutto Amazon: 5 rate da te 185,80€ al mese.

Apple Watch Ultra: tutto, e anche di più

Apple Watch Ultra vanta design audace e un’ampia serie di funzioni pensate per resistenza, esplorazione e avventura. Ha una cassa in titanio da 49 mm e cristallo di zaffiro piatto anteriore che mostra il display più ampio e luminoso mai montato su un Apple Watch. Il tasto Azione personalizzabile (in arancione, ad alto contrasto), poi, ti consente di accedere al volo a un’ampia gamma di utili funzioni.

Apple Watch Ultra ha più autonomia di ogni altro indossabile dell’azienda californiana: fino a 36 ore in normali condizioni di utilizzo. Inoltre, una nuova impostazione a basso consumo, ideale per le esperienze di più giorni, può estendere la durata della batteria fino a 60 ore.

Il design in titanio aerospaziale garantisce il perfetto equilibrio fra peso, robustezza e resistenza alla corrosione. La cassa avvolge completamente i bordi del cristallo di zaffiro piatto anteriore che protegge il display Retina con una luminosità che si spinge fino a 2000 nit di luminosità, il doppio rispetto a qualsiasi altro Apple Watch.

Lo smartwatch rugged ha tre microfoni integrati che migliorano in modo la qualità audio delle chiamate vocali, in qualsiasi condizione. Un algoritmo beam-forming adattativo usa i microfoni per rilevare la voce riducendo i suoni ambientali di sottofondo per una nitidezza straordinaria. In ambienti ventosi, Apple Watch Ultra utilizza algoritmi avanzati di riduzione del rumore del vento, compreso il machine learning, per offrire un audio chiaro e comprensibile per le chiamate.

Per la prima volta in un Apple Watch, il GPS di precisione a doppia frequenza integra sia L1 che la frequenza più recente, L5, oltre a nuovi algoritmi di posizionamento. Il dispositivo da polso offre il GPS più preciso di qualsiasi altro Apple Watch, fornendo agli utenti i dati più precisi su distanza, ritmo e percorso per gli allenamenti e le gare.

Infine, grazie al design robusto e al display più ampio e luminoso, Apple Watch Ultra è lo strumento perfetto per chi ama l’avventura e le esplorazioni, dalle normali attività a quelle più estreme.

Apple Watch Ultra – in questo caso con cinturino Alpine Loop Arancione – è indicato come in disponibilità immediata, e ciò significa che se lo acquisti ora, lo riceverai a casa già martedì 8 novembre. La spedizione è ovviamente gratuita per tutti gli abbonati a Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.