Apple Watch Series 9, potrebbe esserci un altro colore inedito

Apple sta preparando nuovi aggiornamenti per la gamma Apple Watch di quest’anno. Le novità, in base a una recente voce, includeranno una nuova opzione di colore per l’Apple Watch Serie 9 e una per l’Apple Watch Ultra 2.

Apple Watch Series 9 e Ultra 2: Nuove Opzioni di Colore e Processore Migliorato

Per l’Apple Watch Series 9, il colosso della tecnologia prevede di introdurre una nuova tonalità di rosa, ampliando la sua gamma di opzioni di colore già esistenti: mezzanotte, luce stellare, argento e (PRODUCT)RED. Le opzioni di colore dell’acciaio inossidabile, invece, rimarranno invariate e includeranno oro, grafite e argento.

L’Apple Watch Ultra 2, al contrario, dovrebbe debuttare con un’inedita opzione di colore nero titanio, come riferito dal leaker ShrimpApplePro su Twitter, un account noto per le sue precedenti informazioni accurate su dispositivi Apple inediti. L’anno scorso, Apple aveva testato un colore nero titanio per l’Apple Watch Ultra, secondo Bloomberg, ma aveva successivamente deciso di non andare avanti con quel piano. Quest’anno, però, il colore nero titanio potrebbe finalmente fare il suo debutto.

Entrambi i nuovi modelli, l’Apple Watch Series 9 e l’Apple Watch Ultra 2, dovrebbero inoltre essere alimentati da un nuovo processore, segnando il primo grande aggiornamento del processore da quando è stato rilasciato l’Apple Watch Series 6. Bloomberg ha riferito che questo processore offrirà un notevole incremento delle prestazioni.

Nel tentativo di continuare a essere più rispettosa dell’ambiente, Apple ha previsto di utilizzare confezioni più piccole per la nuova serie di Apple Watch quest’anno.

Oltre agli aggiornamenti dell’Apple Watch, sembra che ci sarà “almeno un nuovo iPad in arrivo”, che potrebbe essere l’iPad mini 7, come suggerito da ShrimpApplePro.