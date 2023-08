Apple Watch Series 9 sarà potenziato dal nuovo chip S9

Il tanto atteso Apple Watch Series 9 e la seconda generazione di Apple Watch Ultra dovrebbero segnare un notevole passo in avanti in termini di prestazioni. I dispositivi indossabili del 2023 sono infatti progettati per essere equipaggiati con un chip significativamente più potente. Per i clienti che prevedono di acquistare i nuovi modelli, questo significa aspettarsi livelli di prestazioni superiori quando si utilizzano i dispositivi.

L’Apple Watch Series 9 si prepara a una svolta: il Chip S9 promette un enorme incremento di velocità

Nella newsletter “Power On” per Bloomberg di domenica, Mark Gurman anticipa che la gamma di modelli Apple Watch di quest’anno sarà composta da tre versioni. I modelli Series 9 da 41 mm e 45 mm sono in arrivo, insieme a un Apple Watch Ultra di seconda generazione.

A differenza delle attese, non è previsto un aggiornamento per l’Apple Watch SE, dal momento che sembra trovarsi in un ciclo di aggiornamento biennale ed è stato rinnovato per l’ultima volta nel 2022. Per quanto riguarda i nuovi modelli, Gurman conferma un’anticipazione precedente, secondo cui assisteremo a un “notevole aumento delle prestazioni” grazie all’implementazione del processore S9.

Nonostante l’aggiornamento da S7 a S8 non abbia offerto l’incremento di prestazioni che gli utenti tendono a sperare, Gurman sottolinea che sarà la prima volta dalla Serie 6 che vedremo “miglioramenti significativi della velocità”.

Secondo quanto riportato in precedenza da Gurman, il chip potrebbe essere basato sull’A15 Bionic. Inoltre, il rilascio includerà grandi cambiamenti hardware per accompagnare il lancio di watchOS 10.

Il giornalista di Bloomberg offre anche una piccola anticipazione riguardo l’Apple Watch Ultra originale, affermando che Apple ha sperimentato una versione in titanio scuro. Nonostante sia stato cancellato perché “ai designer non piaceva l’aspetto”, un ritorno di questa opzione nel 2023 potrebbe ancora “teoricamente” avvenire.

Le aspettative sono alte per l’Apple Watch Series 9 e la seconda generazione di Apple Watch Ultra. Con l’introduzione del chip S9, si prevede che i nuovi dispositivi offriranno un salto di qualità in termini di prestazioni, portando l’esperienza dell’utente a un nuovo livello.