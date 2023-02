Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm): sconto immediato 15%

Questo primo weekend di febbraio porta in dote una piccola giuoia, almeno per chi di voi cercava un eccellente smartwatch a prezzo concorrenziale. Apple Watch Series 8 versione GPS da 45mm è scontato del 15% su Amazon: lo paghi solo 469€ invece di 549€ . In pratica risparmi 80€ secchi, buttali via.

Apple Watch Series 8 è uno smartwatch all’avanguardia, progettato per essere il compagno perfetto della tua giornata. Il dispositivo presenta un display always-on grande e luminoso, che si estende fino ai bordi per un’estetica elegante. Il cristallo frontale è robusto e resistente, e la base piatta lo rende resistente agli urti.

Il nuovo sensore di temperatura ti offre informazioni sul tuo stato di salute generale, mentre la funzione di rilevamento incidenti garantisce maggiore tranquillità. Il monitoraggio delle fasi del sonno ti aiuta a capire come dormi e l’app Allenamento migliorata presenta nuovi modi per fare sport.

Con l’app Battito cardiaco, puoi controllare la frequenza cardiaca in qualsiasi momento, ricevendo notifiche in caso di frequenza cardiaca insolitamente alta o bassa. Il dispositivo dispone anche di un sensore per controllare i livelli di ossigeno nel sangue.

In caso di gravi incidenti, l’Apple Watch Series 8 può chiamare automaticamente i soccorsi, comunicando la tua posizione e avvisando i tuoi contatti di emergenza. L’app Allenamento migliorata presenta parametri ancora più avanzati e nuovi modi di fare sport, mentre l’app Bussola ridisegnata offre funzioni waypoint e “Torna sui tuoi passi”.

Con Apple Watch, puoi calcolare quanto ti muovi ogni giorno e controllare i tuoi progressi nell’app Fitness su iPhone. Il dispositivo è resistente alla polvere di grado IP6X, progettato per nuotare e maggiormente resistente per affrontare situazioni difficili. E a questo prezzo, solo 469€ con disponibilità immediata, Apple Watch Series 8 è l’alleato ideale per tenere traccia della tua salute e del benessere.

