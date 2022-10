Anche noi stentiamo a crederci, ma Apple Watch SE del 2021 – in occasione delle Offerte Esclusive Prime – passa da 329 euro a soli 239 euro. Si tratta di una promozione fuori di testa che porta l’ottimo smartwatch dell’azienda di Cupertino al suo nuovo minimo storico. Considerato il forte risparmio previsto, le scorte potrebbero finire in un lampo, quindi se sei interessato/a, completa in tempi record l’acquisto dell’indossabile.

Apple Watch SE al MINIMO STORICO

Lo smartwatch si presenta benissimo con il suo design ormai diventato iconico e ripreso anche per i modelli del 2022. Vanta un ampio display Retina OLED, lo stesso del Series 6, con cornici laterali sottili e che concedono ampio spazio ai contenuti.

Dalla sua c’è anche l’elenco di sensori evoluti per monitorare gli allenamenti e i parametri della salute, come il battito cardiaco, la respirazione e la qualità del sonno. Per quanto riguarda l’attività fisica, puoi scegliere tra un bel po’ di attività, anche yoga, nuoto e ballo.

Aspetto per nulla trascurabile è che una volta tirato fuori dalla confezione, potrai installare anche watchOS 9, l’ultimo major update per Apple Watch che porta con sé un bel po’ di novità.