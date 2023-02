Eccola qui la promozione che stavi aspettando per aggiungere sul tuo polso un nuovo device Apple. Grazie allo sconto odierno di Amazon, puoi acquistare Apple Watch SE di seconda generazione (GPS, con cassa da 40mm) a soli 289€. E puoi pagare anche in 5 comode rate da 57,80€ l’una.

Lo smartwatch – la cui spedizione è gratuita, se ti abboni a Prime – è attualmente il #1 più venduto nella categoria “GPS da corsa”. Sta andando probabilmente a ruba, quindi se vuoi farlo tuo, meglio fare in fretta.

Apple Watch SE 2ª gen. a 289€ è un vero affare

Lo smartwatch vanta un design ormai diventato iconico e che Apple, anche nel 2022 (eccezion fatta per l’Ultra), ha deciso di mantenere. Il display è un ampio Retina OLED, lo stesso del Series 6, con cornici laterali sottili e che quindi lasciano ampio spazio a tutti i contenuti. Il gigante di Cupertino spiega che “il display Retina è oltre il 30% più ampio rispetto ai modelli Series 3“.

Ma Apple Watch SE non è solo bello da vedere al polso. Dalla sua c’è anche l’elenco di sensori per monitorare l’attività fisica e i parametri relativi alla salute, come il battito cardiaco, la respirazione e la qualità del sonno. Per quanto riguarda l’attività fisica, puoi scegliere tra un bel po’ di attività, anche yoga, nuoto e ballo.

Potenti funzioni per vivere una vita attiva, sana e sicura. Sensori evoluti per registrare tutti i tuoi allenamenti. Misura quanto ti muovi ogni giorno e registra con precisione tutti i tuoi allenamenti, anche in piscina e in mare.

E non dimentichiamo una questione molto importante: gli aggiornamenti. Devi sapere che una volta tirato fuori dalla confezione, potrai installare anche watchOS 9, l’ultimo major update per Apple Watch che porta con sé un bel po’ di novità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.