Apple Watch salva una donna da un coagulo di sangue ad alto rischio

Un Apple Watch ha svolto un ruolo vitale nel salvataggio della vita di una donna, avvertendola di un coagulo di sangue potenzialmente mortale mentre era immersa in un pisolino. Questo caso si aggiunge alla crescente lista di storie in cui l’Apple Watch ha dimostrato la sua utilità nel monitoraggio della salute e nel fornire un pronto avvertimento per cercare assistenza medica.

Kimmie Watkins, salvata dal suo Apple Watch mentre dormiva

Kimmie Watkins, una donna di Cincinnati, si sentiva strana e affaticata e ha deciso di fare un pisolino per cercare un po’ di sollievo. Tuttavia, il suo Apple Watch ha rilevato un’anomalia: una frequenza cardiaca elevata di 178 battiti al minuto. Dopo un’ora e mezza, l’Apple Watch ha emesso un allarme che ha svegliato Watkins, avvertendola che la sua frequenza cardiaca era stata troppo alta per troppo tempo.

Preoccupata, Watkins si è recata dal suo medico, che ha diagnosticato un’embolia polmonare a sella. Il dottor Richard Becker, cardiologo del College of Medicine dell’Università di Cincinnati, ha spiegato che si trattava del coagulo di sangue più grave e pericoloso per la vita, in quanto ostruiva i vasi sanguigni sia al polmone destro che al polmone sinistro. La sopravvivenza in casi come questo è stimata solo al 50%.

Ciò che rende ancora più significativo questo salvataggio è che Watkins non aveva una storia di problemi cardiaci. La scoperta di un disturbo della coagulazione durante la sua visita medica ha aggiunto ulteriori elementi alla sua situazione clinica. Attualmente, sta seguendo un trattamento con fluidificanti del sangue e sta lavorando per recuperare la sua salute.

Watkins, ora testimone diretta dell’importanza dei dispositivi indossabili intelligenti per il monitoraggio della salute come l’Apple Watch, incoraggia gli altri a considerare l’adozione di tali tecnologie.

Nonostante la sensazione di “essere sempre connessi”, Watkins sottolinea che questi dispositivi possono svolgere un ruolo fondamentale nella salvaguardia della salute e non solo nella comunicazione con gli altri. La sua storia sottolinea l’importanza di utilizzare tecnologie indossabili avanzate per il monitoraggio costante dei parametri vitali e per rilevare anomalie che potrebbero indicare problemi di salute potenzialmente gravi.

Questo episodio si verifica poco dopo un altro evento in cui un Apple Watch ha permesso ai soccorritori di intervenire tempestivamente in seguito a un attacco di cuore. La funzione di rilevamento delle cadute dell’Apple Watch ha riconosciuto il problema e ha avvisato immediatamente le persone coinvolte, dimostrando ancora una volta come questo dispositivo possa essere un prezioso alleato per la sicurezza e il benessere delle persone.

L’Apple Watch continua a dimostrare la sua utilità come strumento di monitoraggio della salute, salvando la vita di persone in situazioni critiche. Questi casi sottolineano l’importanza di adottare tecnologie indossabili avanzate per la sorveglianza costante della nostra salute e per rilevare segnali di pericolo che richiedono un’azione medica immediata.