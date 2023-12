Apple Watch, perché Apple ha sospeso le vendite negli USA

Apple si sta preparando per un potenziale divieto di importazione negli Stati Uniti dell’Apple Watch, una mossa che potrebbe avere un impatto significativo sul mercato dei dispositivi indossabili. Questa decisione segue una raccomandazione della International Trade Commission (ITC) degli Stati Uniti e potrebbe entrare in vigore il giorno di Natale 2023.

Apple Watch, ci si prepara al divieto di vendita negli USA

La raccomandazione dell’ITC di ottobre ha innescato un periodo di revisione di 60 giorni da parte dell’amministrazione Biden. Se il divieto di importazione dovesse essere approvato, limiterebbe significativamente la capacità di Apple di importare i suoi smartwatch negli Stati Uniti alla fine del 2023. La Casa Bianca ha tempo fino al giorno di Natale per prendere una decisione definitiva.

In risposta, Apple ha annunciato che interromperà preventivamente le vendite dell’Apple Watch Series 9 e dell’ Ultra 2 negli Stati Uniti. Le vendite online si fermeranno dal 21 dicembre, mentre nei negozi fisici dal 24 dicembre.

La causa di questa situazione risale al 2020, quando l’azienda medica Masimo ha intentato una causa contro Apple, accusandola di aver violato i brevetti e rubato segreti commerciali relativi al pulsossimetro dell’Apple Watch. Masimo ha sostenuto che il sensore di rilevamento dell’ossigeno nel sangue non è essenziale per la salute o il benessere pubblico, poiché Apple stessa avverte che le sue misurazioni non dovrebbero essere utilizzate per scopi medici.

Nonostante un errore giudiziario nel processo della Corte distrettuale, l’ITC si è pronunciata a favore di Masimo a gennaio, portando alla decisione di ottobre di impedire ad Apple di importare modelli di Apple Watch che violano i brevetti di Masimo.

Se il divieto di importazione venisse implementato, i consumatori statunitensi avrebbero accesso a una gamma molto più limitata di modelli di Apple Watch. Il divieto influenzerebbe solo i modelli che presumibilmente violano il brevetto, inclusi l’Apple Watch Series 6 e i modelli successivi. I modelli precedenti e il modello SE, che non offrono questa funzionalità, non sarebbero interessati.

In caso di divieto, Apple potrebbe presentare un ricorso, ma questo processo potrebbe essere lungo e costoso. Un’altra opzione per Apple sarebbe quella di modificare l’Apple Watch, rimuovendo o alterando la funzionalità in questione.

Mentre l’amministrazione valuta la situazione, Apple e i consumatori attendono con ansia una decisione. La sospensione delle vendite dei modelli più recenti è una misura precauzionale in attesa del possibile divieto. Nel frattempo, Apple potrebbe utilizzare il suo potere di lobbying per influenzare l’esito della situazione, sperando in un “miracolo di Natale” che permetta di continuare a vendere l’Apple Watch negli Stati Uniti.