Da anni ormai Apple collabora con (RED), l’organizzazione no-profit che raccoglie fondi devoluti al Fondo Globale per la lotta all’AIDS. A tal proposito, a pochi giorni dal Worlds AIDS Day (1° dicembre), ci sono novità per tutti coloro che sono in possesso di un Apple Watch.

Come scaricare il quadrante Metropolitan (RED)

Il gigante di Cupertino ha reso disponibile una versione inedita del suo quadrante “Metropolitano”, la cui versione base ha fatto il suo debutto con watchOS 9. La novità del quadrante sta tutta nel colore: a primeggiare è la tinta rossa, ovviamente.

Per scaricare il quadrante basta inquadrare l’App Clip (che trovi di seguito) con la fotocamera del tuo iPhone. Lo smartphone è in grado di “leggere” la formula segreta in totale autonomia, proprio come succede per i QR Code, non dovrai scaricare applicazioni di terze parti per portare a termine la procedura.

Una volta riconosciuto l’esclusivo code, non ti resta che completare l’aggiunta tramite la procedura guidata. Pochi e semplici passaggi e il gioco è fatto: la nuova watch face sarà lì ad aspettarti sul tuo Apple Watch.

Molti dei prodotti Apple in commercio riportano il marchio PRODUCT(RED), che si traduce in una apprezzatissima colorazione rossa. Quando questi vengono venduti, parte dei ricavi vengono donati proprio a (RED) per supportare la sua lodevole iniziativa.

Dal 2006, i clienti Apple hanno contribuito a raccogliere quasi 270 milioni di dollari per finanziare servizi di prevenzione, test e consulenze per le persone colpite dall’HIV/AIDS. Le sovvenzioni sostenute da Apple hanno consentito servizi di assistenza e supporto per oltre 11 milioni di persone, fornito oltre 192 milioni di test HIV e consentito a oltre 13,8 milioni di persone l’accesso a trattamenti antiretrovirali salvavita. Solo nel 2020, il supporto di Apple per (RED) ha aiutato a impedire a oltre 145.000 madri sieropositive di trasmettere il virus ai loro bambini.

