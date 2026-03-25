Apple vuole un iPhone pieghevole con piega quasi invisibile: ecco cosa sta preparando

Da anni si parla di un iPhone pieghevole, ma adesso il punto non è più solo capire quando arriverà, perché sempre più indiscrezioni descrivono un lavoro molto preciso di Apple su uno dei difetti che gli utenti notano subito in questi prodotti, cioè la piega visibile al centro del display.

Secondo le informazioni circolate nelle ultime settimane, Apple starebbe lavorando a una soluzione basata su vetro ultra sottile e su una struttura del pannello pensata per rendere la piega meno evidente e più resistente nel tempo. È un dettaglio che può sembrare tecnico, ma in realtà è il cuore del problema dei telefoni pieghevoli: finché il segno al centro resta troppo visibile o percepibile sotto le dita, per molte persone questi dispositivi continuano a sembrare meno rifiniti di uno smartphone tradizionale.

Le voci più recenti insistono proprio su questo aspetto. Da una parte si parla di una tecnologia del vetro studiata per distribuire meglio la pressione e limitare il segno nel punto di chiusura; dall’altra si affianca il lavoro sulla cerniera, che nei pieghevoli conta quasi quanto il pannello stesso. In pratica Apple non starebbe inseguendo soltanto un nuovo formato, ma un pieghevole che sembri meno “esperimento” e più prodotto maturo, capace di dare una sensazione più pulita sia alla vista sia nell’uso quotidiano.

Perché la piega è il vero problema da risolvere

Chi ha provato un pieghevole sa bene che il tema non è solo estetico. La piega centrale incide sulla percezione di qualità, sulla leggibilità in certe condizioni di luce e anche sulla sensazione al tocco quando si scorre il dito sullo schermo. Per questo motivo Apple, secondo più report, starebbe puntando a una soluzione che renda il segno molto meno visibile rispetto a quello visto finora su diversi modelli concorrenti. A inizio 2026, per esempio, sono emerse anticipazioni secondo cui la tecnologia attesa per il primo pieghevole Apple potrebbe avvicinarsi a un pannello quasi crease-free, cioè quasi privo di piega percepibile.

Questo passaggio conta anche per un altro motivo: Apple arriva in un mercato che esiste già, quindi non può limitarsi a presentare un telefono che si piega. Deve dare l’idea di aver corretto almeno alcuni dei limiti che finora hanno frenato una parte del pubblico, e la piega è probabilmente il simbolo più evidente di quei limiti. Se il display apparirà davvero più uniforme, il primo impatto sarà molto diverso da quello che molte persone associano oggi ai pieghevoli, cioè a uno schermo bello ma ancora segnato da un compromesso troppo evidente.

Che tipo di iPhone pieghevole sta prendendo forma

Le indiscrezioni più accreditate descrivono un dispositivo con apertura “a libro”, quindi più vicino ai foldable che si aprono come un piccolo tablet che ai modelli a conchiglia. Si parla di un display esterno da circa 5,5 pollici e di uno interno da circa 7,8 pollici, con lancio previsto nel 2026 e un design molto sottile. Nelle stesse ricostruzioni torna più volte l’idea di un pannello con piega ridotta al minimo e di una struttura progettata per dare un’impressione più solida rispetto ai pieghevoli della prima fase.

Un altro tassello riguarda i fornitori. Diverse anticipazioni indicano Lens Technology come possibile partner per il vetro ultra sottile e collegano la filiera del materiale a Corning, mentre Samsung Display viene spesso indicata come protagonista per il pannello OLED pieghevole. Sono dettagli che non bastano da soli a confermare il prodotto finale, ma aiutano a capire la direzione del progetto: Apple starebbe mettendo insieme competenze specifiche proprio sulle aree più delicate, cioè display, vetro e resistenza strutturale.

Perché questa novità può contare davvero

Per l’utente finale la vera domanda non è tanto se un iPhone pieghevole faccia scena, ma se riesca a sembrare finalmente un oggetto comodo e credibile nella vita di tutti i giorni. Se Apple riuscirà davvero a ridurre in modo netto la piega, il pieghevole smetterà di apparire come una curiosità costosa e potrà sembrare più vicino a un iPhone premium pensato per leggere meglio, guardare video, lavorare al volo e usare più comodamente le app su uno schermo grande. È questo il passaggio che può fare la differenza tra un prodotto visto come esercizio di stile e uno percepito come evoluzione reale.

Resta comunque il terreno delle indiscrezioni, e su questo serve prudenza. Oggi ci sono diversi segnali coerenti: il lancio viene indicato da più fonti nel 2026, il formato a libro compare con insistenza e la riduzione della piega è ormai descritta come uno degli obiettivi principali del progetto. Ma finché Apple non lo presenterà davvero, il valore di queste informazioni sta soprattutto nel mostrare la direzione presa dall’azienda: non semplicemente fare un pieghevole, ma provarci solo quando il display darà una sensazione abbastanza pulita da sembrare davvero all’altezza del nome iPhone.