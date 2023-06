Apple vs Google: l'iPhone vince la sfida della fedeltà dei clienti rispetto ad Android

Negli ultimi anni, un numero crescente di utenti Android ha deciso di passare all’iPhone, dimostrando la capacità di Apple di convertire le persone al proprio marchio. A differenza di Android, gli utenti iPhone mostrano un livello di fedeltà maggiore al sistema operativo e al marchio Apple.

Apple vs Google: secondo i rapporti fra i consumatori, gli utenti iPhone sono più fedeli

Secondo un recente rapporto dei Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), quando si analizza la base di utenti attuali, sia iOS che Android godono di un alto livello di fedeltà, con oltre il 90% degli utenti che rimangono fedeli al proprio sistema operativo durante l’acquisto di un nuovo telefono. Tuttavia, Apple spicca con un tasso di fedeltà superiore al 94%, mentre Android si attesta al 91%.

La domanda che sorge spontanea è: da dove provengono i nuovi acquirenti di smartphone iOS e Android? I dati dimostrano che Apple ha una maggiore capacità di attrarre gli utenti Android a passare al proprio sistema operativo, mentre Android fatica a conquistare gli utenti fedeli ad iOS. Nel corso dell’ultimo anno, circa il 14% delle persone che hanno acquistato un iPhone aveva in precedenza posseduto uno smartphone Android. Al contrario, solo il 4% degli acquirenti di Android proveniva da un iPhone.

Va notato che solo una piccola percentuale, meno del 5%, degli acquirenti per entrambe le piattaforme proveniva da sistemi operativi ormai fuori produzione, telefoni di base o flip, o individui che acquistavano il loro primo smartphone.

Questi dati mettono in luce il fatto che entrambi i sistemi operativi godono di un elevato grado di fedeltà tra i propri utenti, ma l’iPhone si distingue nettamente da Android in termini di conversione degli utenti. Apple ha dimostrato una maggiore capacità di attrarre utenti provenienti da Android, mentre Android ha una percentuale significativamente inferiore di utenti che passano da iOS.

Ciò potrebbe essere attribuito a diversi fattori, come la reputazione di Apple per la qualità dei suoi prodotti, l’ecosistema integrato e la forte identità di marca. Inoltre, la facilità di utilizzo dell’iPhone e il suo design elegante potrebbero essere attrattivi per gli utenti che cercano un’esperienza premium.

Nonostante la concorrenza tra Apple e Google nel settore degli smartphone, Apple sembra essere più efficace nel convertire gli utenti e mantenere una base di clienti fedeli. Questo può influire sulla strategia di marketing delle due aziende, poiché Apple può concentrarsi maggiormente sulla fidelizzazione dei clienti esistenti e sull’attrazione di nuovi utenti provenienti da Android, mentre Google potrebbe dover affrontare sfide maggiori per attrarre gli utenti fedeli ad iOS.