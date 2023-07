Apple Vision Pro: problemi di assemblaggio ostacolano la produzione

Secondo un recente rapporto, i principali produttori stanno affrontando difficoltà nell’assemblaggio di Apple Vision Pro, non solo per il 2023, ma anche per il prossimo futuro. Anche se Apple non conferma mai ordini o volumi di produzione, un rapporto precedente ha indicato che Sony sarebbe stato il fornitore esclusivo degli schermi per Vision Pro, con una capacità massima di 900.000 display nel primo anno.

Apple Vision Pro, il prodotto ha un futuro incerto, vista la sua complessità

Secondo quanto riportato dal Financial Times, Apple aveva effettivamente previsto di produrre un milione di unità di Vision Pro in un anno, ma ora sembra che non sarà in grado di raggiungere questo obiettivo. Si dice che Apple abbia ridotto gli ordini a circa 400.000 unità di Vision Pro per il 2024.

Le fonti non specificate vicine ad Apple e al fornitore Luxshare affermano che questa situazione è dovuta alla complessità assoluta della produzione del dispositivo. Si ritiene che Luxshare sia l’unico assemblatore di Vision Pro e che le difficoltà di produzione si concentrino principalmente sui display interni e sul display esterno, che è curvo e rivolto verso l’esterno. Il rendimento di questo dispositivo, cioè il numero di unità prive di difetti che possono essere prodotte, rappresenta una sfida significativa.

Il Financial Times riporta anche che il lancio della seconda generazione di Apple Vision Pro è stato ritardato, anche se non è chiaro il motivo di questo slittamento. Secondo le fonti, la seconda generazione includerà display forniti da Samsung e LG, probabilmente attraverso un processo di produzione diverso.

Si prevede che il prezzo del modello di seconda generazione sia ridotto di centinaia di dollari rispetto al primo. L’uscita sul mercato è prevista per il 2025.

Questi ostacoli nell’assemblaggio e nella produzione di Apple Vision Pro rappresentano una sfida significativa per l’azienda, che si era posta obiettivi ambiziosi per la produzione del dispositivo. Sarà interessante vedere come Apple affronterà questi problemi e se riuscirà a superarli per soddisfare la domanda dei consumatori. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su Apple Vision Pro e le sue novità.