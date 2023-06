Apple Vision Pro: in arrivo un modello ancora più interessante

Nell’ultimo rapporto pubblicato nella newsletter Power On da Mark Gurman di Bloomberg, è emerso che Apple è al lavoro per rilasciare una versione più economica del suo visore spaziale AR/VR, Vision Pro, entro la fine del 2025. Questa notizia arriva dopo l’annuncio ufficiale di Vision Pro al WWDC di questa settimana, che ha svelato il suo prezzo di $3.500 e la data di rilascio prevista per l’inizio del 2024.

Apple sta sviluppando una versione più economica di Apple Vision Pro da rilasciare entro la fine del 2025

Secondo Gurman, Apple sta già lavorando su una versione migliorata di Vision Pro che includerà un processore interno più veloce per prestazioni ancora migliori. Tuttavia, l’azienda mira anche a creare una versione più economica del prodotto per rendere l’esperienza AR/VR accessibile a un pubblico più ampio.

Una delle principali sfide che Apple dovrà affrontare per ridurre il prezzo di Vision Pro riguarda i componenti più costosi del dispositivo. Attualmente, i chip M2 e R1, i due display micro-LED 4K e l’hardware della fotocamera e del sensore contribuiscono in modo significativo al costo complessivo del prodotto. Per ridurre i costi, Apple potrebbe considerare l’utilizzo di schermi di qualità inferiore, un processore con specifiche inferiori e una gamma più limitata di fotocamere e sensori.

Un’altra possibile modifica potrebbe riguardare l’audio spaziale. Apple potrebbe optare per la rimozione degli altoparlanti audio spaziali integrati nelle cuffie di Vision Pro, incoraggiando invece gli utenti a utilizzare i propri AirPods Pro per l’audio. Questa soluzione potrebbe contribuire a ridurre ulteriormente il costo del dispositivo.

Tuttavia, Gurman sottolinea che ci sono alcune caratteristiche su cui Apple difficilmente farà compromessi nella versione più economica di Vision Pro. Ad esempio, lo schermo esterno, noto come EyeSight, che mostra gli occhi di chi indossa il dispositivo, e il sistema di tracciamento degli occhi e delle mani sono considerati elementi fondamentali per l’esperienza di Apple Vision, così come il touchscreen è essenziale per un iPhone. È probabile che un modello più economico mantenga queste funzionalità.

Apple è nota per l’innovazione e l’offerta di prodotti di alta qualità, e il suo focus su una versione più economica di Vision Pro dimostra l’intenzione dell’azienda di rendere l’AR/VR più accessibile a un pubblico più ampio. Con un prezzo ridotto, una versione più economica potrebbe consentire a più persone di sperimentare l’incredibile potenziale dell’AR/VR e aprire nuove opportunità nei settori dell’intrattenimento, dell’istruzione e altro ancora.

Mentre il nome ufficiale della versione più economica di Vision Pro non è stato ancora confermato, Gurman suggerisce che potrebbe essere chiamata “Apple Vision” o forse “Apple Vision One”. Restiamo inattesa di ulteriori annunci da parte di Apple riguardo a questa versione più economica di Vision Pro e alle sue specifiche esatte. Continueremo a seguire da vicino gli sviluppi futuri di Apple nel campo dell’AR/VR e delle tecnologie spaziali.