Apple Vision Pro potrebbe aiutare i chirurghi a vedere i dati vitali durante le operazioni

L’innovativo visore Apple Vision Pro potrebbe trovare un ruolo importante nel campo della medicina, suggerisce un chirurgo, poiché la sua tecnologia di realtà mista potrebbe fornire dati vitali durante gli interventi chirurgici.

Apple Vision Pro in sala operatoria: una grande innovazione anche per la chirurgia

Secondo il dottor Rafael Grossmann, un chirurgo generale con esperienza nella chirurgia robotica e noto per aver trasmesso in diretta un intervento chirurgico utilizzando Google Glass, Apple Vision Pro potrebbe conferire ai medici dei veri e propri “superpoteri”. Durante un’operazione, quando l’accesso immediato alle informazioni è cruciale per la sopravvivenza del paziente, l’auricolare potrebbe fornire dati in tempo reale che aiutano il chirurgo nell’esecuzione della procedura.

Il dottor Grossmann ha spiegato a WMTV8 che la tecnologia di realtà mista attualmente in uso gli consente di raccogliere dati all’interno della sala operatoria, in modo sincrono e in tempo reale, eliminando la necessità di girare la testa per consultare un computer. Grazie al calcolo spaziale, i display potrebbero essere posizionati ovunque nella stanza e, durante un intervento chirurgico, potenzialmente all’interno della linea visiva del chirurgo stesso.

Oltre alle operazioni, il dottor Grossmann suggerisce che Apple Vision Pro potrebbe trovare impiego in altri contesti, come facilitare una maggiore connessione tra medico e paziente. Ad esempio, l’utilizzo di un assistente digitale potrebbe consentire al medico di gestire attività di base come prendere appunti o fornire informazioni tratte dalle cartelle dei pazienti.

L’arrivo di Apple Vision Pro potrebbe rappresentare una svolta significativa nel settore medico, fornendo ai chirurghi uno strumento potente per migliorare la loro produttività e accedere a informazioni cruciali in modo più efficiente durante le operazioni. Restate sintonizzati per ulteriori sviluppi riguardo all’utilizzo di Apple Vision Pro in ambito medico e sulle potenziali applicazioni innovative che potrebbero emergere da questa tecnologia all’avanguardia.