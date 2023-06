Apple Vision Pro introduce la Modalità Ospite per condividere le cuffie da $3500

Quando Apple ha annunciato Vision Pro all’inizio di questo mese, ha presentato una tecnologia di autenticazione innovativa chiamata Optic ID, basata sulle iridi degli utenti che indossano il dispositivo. Tuttavia, la domanda sorge spontanea: cosa succede se qualcuno vuole provare le tue Apple Vision Pro o se desideri condividerle con la tua famiglia a casa? Grazie all’SDK di visionOS, rilasciato da Apple mercoledì, ora sappiamo che sarà possibile grazie alla “Modalità Ospite”.

Apple Vision Pro sarà dotato di “Modalità Ospite”, per condividere il costoso dispositivo con altre persone

La Modalità Ospite di Apple Vision Pro permetterà ad altre persone di interagire con il dispositivo di un proprietario. I possessori di Apple Vision Pro avranno la possibilità di abilitare o disabilitare la Modalità Ospite e, se lo desiderano, creare una password che consentirà all’ospite di accedere ad alcune app e impostazioni senza la necessità dell’Optic ID. Considerando il prezzo di $3500 del visore, è comprensibile che la maggior parte delle famiglie non possieda un paio di Apple Vision Pro per ogni membro. Con la Modalità Ospite, le altre persone potranno provare il dispositivo, accedere a Internet e guardare video senza avere accesso ai dati personali del proprietario.

Sulla base del codice esaminato da 9to5Mac, si rileva che alcune funzionalità, come le foto nascoste o eliminate, potrebbero essere protette dall’Optic ID, proprio come avviene su iPhone con Touch ID e Face ID. Inoltre, è stato rivelato che l’Optic ID richiederà più scansioni per gli utenti che indossano occhiali, in modo simile a quanto accade con Face ID e gli occhiali.

A partire dal prossimo mese, gli sviluppatori potranno richiedere il kit per sviluppatori Vision Pro e Apple organizzerà laboratori a Cupertino, Londra, Monaco, Shanghai, Singapore e Tokyo per coloro che desiderano testare le proprie app su Apple Vision Pro prima del lancio ufficiale. L’arrivo delle cuffie Apple Vision Pro nei negozi è previsto all’inizio del 2024.

Gli sviluppatori interessati possono scaricare l’SDK di visionOS visitando il sito web degli sviluppatori Apple e accedendo alla sezione dedicata. Questo kit permetterà agli sviluppatori di creare app che sfruttino appieno le potenzialità di Apple Vision Pro e offrano nuove e straordinarie esperienze ai futuri utenti delle cuffie.