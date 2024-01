Apple Vision Pro in ritardo: potrebbe arrivare a febbraio

Apple Vision Pro, l’attesissimo headset di realtà mista promette di essere un dispositivo ricoluzionario. Inizialmente previsto per gennaio 2024, il lancio è stato ora posticipato a febbraio, secondo quanto trapelato nelle scorse ore.

Lancio posticipato per Apple Vision Pro

Secondo quanto riportato da Bloomberg nella sua newsletter “Power On“, Apple ha iniziato a distribuire il Vision Pro in piccole quantità nei magazzini statunitensi in preparazione per il lancio. Tuttavia, sembra che l’azienda abbia bisogno di più tempo per ultimare i piani di distribuzione e condurre ulteriori test, portando così al ritardo nella messa in commercio del prodotto.

Per garantire una conoscenza approfondita del prodotto tra i dipendenti, Apple ha iniziato a trasferire alcuni impiegati dei negozi Apple degli Stati Uniti a Cupertino per una formazione specifica sul nuovo prodotto. Questi impiegati ritorneranno poi nei loro negozi di origine per formare a loro volta altri colleghi.

Le novità relative al Vision Pro non si fermano qui: tutti i negozi Apple statunitensi sono in attesa di riunioni di tre ore per tutti i dipendenti, previste per il 21 gennaio, che dovrebbero segnare l’inizio della formazione interna. Inoltre, i negozi stanno ricevendo nuovi scaffali per l’inventario e stanno aggiornando l’attrezzatura nei retrobottega, segnali chiari di preparazione per l’arrivo del nuovo dispositivo.

L’Apple Vision Pro, con un prezzo di $3500, sarà venduto nei negozi fisici e online di Apple, ma solo su appuntamento. Questa strategia mira a fornire ai clienti un’esperienza completa e informata del rivoluzionario ed ambizioso visore di realtà mista prima dell’acquisto.

Il rinvio del lancio dell’Apple Vision Pro è indicativo dell’impegno di Apple a garantire che il prodotto soddisfi gli standard elevati dell’azienda prima di raggiungere i consumatori. Questo lancio ritardato sottolinea l’interesse significativo nel settore della realtà mista da parte di Apple ed incrementa l’hype del pubblico per questo nuovo prodotto​.