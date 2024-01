Apple Vision Pro: il nuovo annuncio è un viaggio nella Pop Culture

Apple ha recentemente rivelato un nuovo annuncio per il suo attesissimo prodotto, Apple Vision Pro, seguendo l’annuncio delle informazioni sul preordine e sulla data di lancio. Questo annuncio, dal titolo “Get Ready”, si distingue per il suo ritmo serrato e l’uso di clip iconiche tratte da film e programmi TV famosi, un chiaro omaggio alla cultura popolare e un richiamo alla prima pubblicità dell’iPhone del 2007.

Un viaggio nella Cultura Pop con Apple Vision Pro

L’annuncio di Vision Pro presenta una serie di personaggi ben noti di film e programmi TV che indossano “visori” di vario design. Tra questi, spiccano clip di “Cattivissimo me”, “Star Wars”, “Ritorno al futuro”, “SpongeBob Squarepants” e “Iron Man”. La scelta di queste clip non è casuale ma mira a creare un collegamento emotivo con il pubblico, evocando ricordi e sentimenti legati a queste opere amate.

La colonna sonora dello spot è “Uncontrollable Urge” dei Devo, che aggiunge un ulteriore livello di energia e dinamismo all’annuncio. In ogni clip, i personaggi appaiono indossando una maschera o un visore, culminando con la presentazione di qualcuno che indossa Vision Pro. Con il messaggio “Preparatevi”, Apple non solo introduce il suo nuovo prodotto ma invita anche il pubblico a prepararsi per una nuova era di esperienze tecnologiche.

L’approccio adottato in questo annuncio ricorda la prima pubblicità dell’iPhone nel 2007, che mostrava clip popolari di personaggi di film e programmi TV che rispondevano al telefono. Questo parallelismo non solo sottolinea la continuità nella strategia pubblicitaria di Apple ma anche il modo in cui l’azienda intreccia i suoi prodotti con momenti culturali significativi. Lo spot dell’iPhone era stato trasmesso in concomitanza con gli Oscar, mentre lo spot di Vision Pro arriva il giorno dopo i Golden Globes e verrà mostrato anche durante il campionato nazionale Playoff di College Football.

I preordini per Vision Pro inizieranno venerdì 19 gennaio alle 5:00 PT, con la disponibilità del prodotto prevista per venerdì 2 febbraio presso tutti gli Apple Store negli Stati Uniti. Sarà inoltre disponibile per l’acquisto sullo Store Online di Apple.

Con l’annuncio “Get Ready” per Vision Pro, Apple non solo promuove il suo nuovo prodotto ma celebra anche la cultura popolare, creando un legame emotivo con il suo pubblico. Questo annuncio rappresenta un esempio brillante di come Apple integri i suoi prodotti nella narrativa culturale, mantenendo al contempo un legame con la sua storia e il suo patrimonio.