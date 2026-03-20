Apple TV+ prepara il film evento: Scorsese, DiCaprio e Lawrence insieme

Apple continua a investire sempre di più nel cinema di alto livello e questa volta lo fa con un progetto che mette insieme nomi che da soli basterebbero a creare attesa: Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence.

La piattaforma Apple TV+ ha infatti svelato le prime informazioni su un nuovo film originale destinato a diventare uno dei titoli più ambiziosi dei prossimi anni. Il progetto si intitola “What Happens at Night” ed è già entrato in fase di produzione, con le riprese avviate in Europa.

Non si tratta di un semplice film tra tanti: è una produzione pensata fin dall’inizio come un grande titolo da festival e stagione premi, seguendo la linea già vista con altri progetti Apple negli ultimi anni.

Una storia diversa dal solito thriller

Al centro del film c’è una coppia americana interpretata da Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, che si reca in una città europea innevata con l’obiettivo di adottare un bambino.

Quello che sembra un viaggio molto concreto si trasforma però rapidamente in qualcosa di più complesso. L’ambiente, un hotel isolato e carico di tensione, diventa il punto in cui la realtà inizia a farsi meno chiara e più inquietante.

Il film è tratto dal romanzo di Peter Cameron e viene descritto come una storia a metà tra thriller psicologico e racconto quasi onirico, con un’atmosfera molto distante dai classici lavori più “lineari”.

Un cast costruito per fare la differenza

Oltre ai due protagonisti, il progetto coinvolge anche attori come Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson e Jared Harris, figure che negli ultimi anni hanno costruito ruoli molto riconoscibili in produzioni internazionali.

Per DiCaprio si tratta della settima collaborazione con Scorsese, un rapporto che negli anni ha prodotto alcuni dei film più noti del regista. Per Jennifer Lawrence, invece, è la prima volta sotto la direzione del cineasta.

Questo equilibrio tra volti già legati al regista e nuovi ingressi è uno degli elementi che può incidere di più sul risultato finale, soprattutto in una storia che punta molto sulle dinamiche tra i personaggi.

Apple punta ancora sui grandi film

Negli ultimi anni Apple ha scelto una strada precisa: meno quantità e più produzioni di peso. Dopo film come Killers of the Flower Moon, anche questo progetto segue la stessa logica, con budget elevati e registi di primo piano.

L’obiettivo non è solo riempire il catalogo, ma posizionarsi stabilmente nel circuito dei grandi film da premi e distribuzione internazionale, spesso con passaggi anche al cinema prima dello streaming.

In questo contesto, “What Happens at Night” si inserisce come uno dei titoli più rappresentativi della strategia Apple: pochi film, ma con un peso mediatico e produttivo molto alto.

Quando arriverà davvero

Al momento non esiste ancora una data ufficiale di uscita. Le riprese sono iniziate nel 2026 e il film è ancora in fase di lavorazione, quindi è probabile che il debutto arrivi più avanti, dopo un passaggio nei principali festival internazionali.

È proprio questo il punto: più che un semplice contenuto da piattaforma, Apple sembra costruire questi progetti con tempi e ambizioni da grande cinema. E quando nomi come Scorsese, DiCaprio e Lawrence si ritrovano nello stesso progetto, l’attenzione si sposta automaticamente oltre lo streaming, verso qualcosa che prova a lasciare un segno più duraturo.